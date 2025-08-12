본문 바로가기
서울시립대 최진희 교수, 개발 기술 1억2000만원 이전 성사

최영찬기자

입력2025.08.12 18:20

환경 분야 기술, 상용화 단계 돌입

서울시립대학교는 환경공학부 최진희 교수 연구팀이 개발한 '인공지능(AI) 기반 독성예측 기술'이 켐바이에 1억2000만원 규모로 기술이전 됐다고 12일 밝혔다.

서울시립대 최진희 교수가 개발한 기술을 1억2천만 원에 이전했다. 서울시립대학교

서울시립대 최진희 교수가 개발한 기술을 1억2천만 원에 이전했다. 서울시립대학교

이전된 기술에는 '화학물질의 질환 유발 기여도 평가를 위한 독성발현경로(AOP) 네트워크 구성 장치 및 질환 유발 가능 화학물질의 우선순위 선별 방법' 등 총 3건의 특허 및 관련 노하우가 포함된다.


특히 이번 기술이전에는 2022년 환경부 '환경기술개발 우수성과 20선'에 선정된 기술과 현재 수행 중인 환경부 환경성질환 예방관리 핵심기술개발사업에서 도출된 핵심 기술도 통합된다.

해당 기술은 독성발현경로를 중심으로 화학물질 유해성을 정량적으로 분석하고, 인체에 잠재적 위험이 큰 화학물질을 우선 선별할 수 있는 AI 기반 독성예측 기술이다. 이는 물질 개발과 제품 안정성 검증 과정의 시간과 비용을 획기적으로 절감할 수 있다.


이문규 산학협력단장은 "이번 사례는 교원들의 우수한 연구 성과가 실질적인 기술이전과 창업, 사업화로 이어지는 대표적인 성과"라고 말했다.


한편 최 교수는 지난해 교원 창업을 통해 켐바이를 설립한 후, 지속적인 연구개발과 실증을 이어왔다. 켐바이는 지난 6월 서울시립대 기술지주 자회사로 공식 편입된 바 있다.




최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

