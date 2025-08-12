삼성화재, '애니핏 플러스' 비대면 진료 서비스 도입

나만의닥터와 협업…언제 어디서나 진료·처방·약 수령

지난 7일부터 애니핏 플러스 이용자는 애플리케이션 내 비대면 진료 서비스 배너를 통해 언제 어디서나 손쉽게 진료 서비스를 이용할 수 있게 됐다.

나만의닥터 앱을 설치한 이용자는 처방받은 약의 수령 약국을 직접 선택하고 원하는 시간에 약을 받을 수 있다.

나만의닥터는 의료 마이데이터 규제 샌드박스 승인 플랫폼이다. 마이데이터 기반 건강관리, 맞춤형 질환관리 등 삼성화재의 중장기 헬스케어 전략과 연계해 다양한 협업을 해나갈 예정이다.

삼성화재가 자체 의료비 청구 데이터를 분석한 결과 비대면 진료 플랫폼 이용 고객은 피부질환, 당뇨, 고혈압, 고지혈증 등 만성질환 관리를 목적으로 해당 서비스를 활용하고 있는 것으로 나타났다.

이해성 삼성화재 헬스케어사업팀 상무는 "비대면 진료는 특히 지속적 관리가 필요한 만성질환자의 건강행동 이행률을 높이는 데 효과가 있다"며 "앞으로도 고객의 일상을 든든하게 지키고 삶의 질 향상을 위한 실질적 지원을 이어갈 것"이라고 말했다.

선재원 나만의닥터 대표는 "삼성화재와 함께 24시간 언제 어디서나 접근 가능한 진료환경을 제공할 수 있어 의미가 있다"며 "앞으로 의료 마이데이터 연계, 만성질환 특화 관리 등으로 서비스를 확장해 고객 건강 전반을 체계적으로 지원하겠다"고 했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



