용인시, 29일까지 '우수기업 인증' 中企 모집

정두환기자

입력2025.08.11 08:23

특례보증·이차보전 우대, 전시회 참가 등 가산점
지방세 세무조사 유예, 공영주차장 이용료 감면도

경기도 용인시는 오는 29일까지 관내 중소기업을 대상으로 '2025년 용인시 우수기업 인증'을 받을 업체를 모집한다.

용인시, 29일까지 '우수기업 인증' 中企 모집
신청 대상은 공고일 현재 용인시에 본사 또는 공장을 두고 2년 이상 정상적으로 운영 중인 중소기업이다. 2019년까지 우수기업으로 인증받은 기업도 이번 모집에 재신청할 수 있다.


선정 기업은 3년간 중소기업 특례보증과 이차보전 우대 지원, 국내·해외 전시회 참가 등 각종 지원사업 가산점을 부여한다. 이와 함께 시 일자리 관련 사업 우선 참여권, 지방세 세무조사 유예, 공영주차장 이용료 50% 감면 등의 혜택도 제공한다.

시는 기존 정량 위주의 평가 방식을 보완해 올해는 기업의 경영 역량, 기술혁신, ESG 실천, 지역사회 공헌 등 질적 가치도 종합적으로 고려해 평가한다.


희망 기업은 '용인기업지원시스템'을 통해 온라인으로 신청하면 된다. 시는 서류심사, 기업지원위원회 심의 등을 거쳐 10개 안팎의 기업을 선정할 예정이다. 인증 결과는 오는 11월 중 개별 통보된다. 선정 기업에는 인증서와 현판도 수여한다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
