LG전자, 유럽에서 'AI 가전의 오케스트라' 펼친다

장희준기자

입력2025.08.07 16:24

"구체화된 AI 홈 솔루션 선보인다"

LG전자가 유럽 최대 가전 전시회인 '국제가전박람회(IFA) 2025'에 참가한다.


LG전자는 7일 국내외 미디어를 대상으로 IFA 2025 전시 초청장을 공개했다. LG전자는 내달 5일(현지시간)부터 닷새간 독일 메세 베를린(Messe Berlin)에서 열리는 IFA 2025에 참가한다. 올해 전시 주제는 'LG 인공지능(AI) 가전의 오케스트라(LG AI Appliances Orchestra)'다.

LG전자는 7일 국내외 미디어를 대상으로 IFA 2025 전시 초청장을 공개했다. 올해 전시 주제는 'LG 인공지능(AI) 가전의 오케스트라(LG AI Appliances Orchestra)'다. LG전자

LG전자는 7일 국내외 미디어를 대상으로 IFA 2025 전시 초청장을 공개했다. 올해 전시 주제는 'LG 인공지능(AI) 가전의 오케스트라(LG AI Appliances Orchestra)'다. LG전자

LG전자는 지난해 열린 IFA 2024에서 'AI 홈 시대의 개막'을 선언하며 'LG AI 홈'의 청사진을 구현했다. 올해 행사에선 고객의 실생활에 적용할 수 있는 구체화된 AI 홈 솔루션을 선보일 예정이다.


특히 유럽 고객에 맞춘 다양한 AI 가전은 물론, LG AI 홈의 핵심 허브 'LG 씽큐온(LG ThinQ ON)'을 중심으로 가전과 외부의 다양한 플랫폼이 서로 연결된 AI 홈 솔루션을 직접 경험할 수 있다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

