본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

'차이콥스키 선율+성우 목소리' 어우러진 '백조의 호수' 공연

이종구기자

입력2025.08.07 11:39

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

연천수레울아트홀서 10월 18일 개최

경기 연천수레울아트홀은 오는 10월 18일 오후 5시 대공연장에서 서울시티발레단의 '백조의 호수'를 선보인다고 7일 밝혔다.

'백조의 호수' 포스터. 연천군 제공

'백조의 호수' 포스터. 연천군 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 공연은 차이콥스키의 대표 발레 음악에 KBS 성우의 라이브 해설이 더해진 형식으로, 어린이부터 성인까지 누구나 쉽고 편안하게 감상할 수 있도록 구성된 가족 친화형 공연이다.


'백조의 호수'는 마법에 걸려 백조로 변한 오데트 공주와 그녀를 구하려는 지그프리드 왕자의 사랑을 그린 고전 발레로, '잠자는 숲속의 미녀', '호두까기 인형'과 함께 차이콥스키 3대 발레 작품 중 하나로 꼽힌다.

공연은 프롤로그 '왕자의 성인식'을 시작으로, 1막 '호숫가 정경', 2막 '궁전 무도회장', 3막 '영원한 사랑'까지 이야기 중심으로 전개되며, 부리형 투구와 깃털 의상 등 백조를 형상화한 무대 의상과 배역별 생생한 내레이션은 관객의 몰입도를 높이고, 발레에 익숙하지 않은 관객도 작품을 쉽게 이해하고 즐길 수 있을 것으로 기대된다.


공연은 7세 이상 관람 가능하며, 유료회원 예매는 7일 오후 2시, 일반 예매는 8일 오후 2시부터 시작된다.


입장권은 1층 2만원, 2층 1만원이다.

송승원 연천군시설관리공단 이사장은 "'백조의 호수는 해설형 연출을 통해 클래식 발레의 진입 장벽을 낮춘 작품"이라며 "이번 무대를 통해 더 많은 분이 발레의 아름다움과 감동을 가까이에서 감상하셨으면 좋겠다"고 말했다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 실손보험금 지급 분쟁 의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

손흥민 LAFC 입단 "이기기 위해 왔다…LAFC 전설이 되겠다"

"일본 사람들 싹쓸이"…찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

호캉스 갔다 병 걸리겠네…이건 절대 만지지 마세요

39% 관세폭탄에 '화들짝' 미국 달려갔는데…트럼프도 상무장관도 못 만나

아빠 교통카드로 지하철 부정승차…결국 2500만원 물게 된 30대

소비쿠폰 신청 2주 만에지급액 46% 사용 완료

李대통령 포스코이앤씨 정조준…'건설안전특별법' 추진 빨라진다

새로운 이슈 보기