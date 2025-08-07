본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

스마일게이트, 업서드벤처스와 트리플A 신작 퍼블리싱 계약

노경조기자

입력2025.08.07 10:44

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전 GTA 디렉터 댄 하우저와 파트너십 확장
스마일게이트, 게임 개발비 투자·글로벌 공략

스마일게이트는 업서드벤처스와 신작 트리플A(블록버스터급) 게임의 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결했다고 7일 밝혔다.


스마일게이트·업서드벤처스. 스마일게이트 제공

스마일게이트·업서드벤처스. 스마일게이트 제공

AD
원본보기 아이콘


업서드벤처스는 북미 유명 게임사 락스타게임즈에서 범죄 액션 게임 '그랜드 테프트 오토(GTA)' 프랜차이즈의 크리에이티브 디렉터를 역임한 댄 하우저가 설립한 스튜디오다.

업서드벤처스는 '어 베터 파라다이스(A Better Paradise, ABP)' 세계관을 기반으로 한 공상과학(SF) 오픈월드 액션 어드벤처 게임을 만들고 있다.


ABP는 업서드벤처스가 창조한 방대한 세계관으로, 이에 기반한 오디오 드라마 시리즈는 애플 팟캐스트 픽션 부문 1위를 기록했다. 오는 10월에는 소설로도 출간될 예정이다.


현재 ABP 기반 게임은 초기 개발 단계로, 번지·트레이아크·리스폰·인섬니악·라이엇게임즈 등 글로벌 대표 게임 스튜디오 출신의 베테랑 개발자들이 참여하고 있다.

스마일게이트는 지난해 업서드벤처스에 전략적 투자를 단행하고 파트너십 기회를 확보한 바 있다.


댄 하우저 창업자는 "업서드 벤처스에서 새로운 도전을 위해 모인 훌륭한 팀과 여정을 함께할 수 있어 기쁘고, 우리의 비전을 진정으로 이해하고 전폭적으로 지지해주는 스마일게이트와 파트너십을 맺어 감사하게 생각한다"고 전했다.


권혁빈 스마일게이트 그룹 창업자 겸 최고비전제시책임자는 "게임과 미래라는 공통 주제를 통해 깊은 우정을 나눠온 친구 댄 하우저와 서로의 비전까지 공유하게 돼 매우 뜻깊게 생각한다"며 "전 세계 게임 팬들에게 감동을 선사할 수 있는 작품을 선보이겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 실손보험금 지급 분쟁 의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

손흥민 LAFC 입단 "이기기 위해 왔다…LAFC 전설이 되겠다"

"일본 사람들 싹쓸이"…찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

호캉스 갔다 병 걸리겠네…이건 절대 만지지 마세요

소비쿠폰 효과에 30억 이하 매장 매출 8.7% 증가…학원·안경 더 웃었다

39% 관세폭탄에 '화들짝' 미국 달려갔는데…트럼프도 상무장관도 못 만나

포스코이앤씨 잇단 사망사고SMR·방사광가속기 '불똥'

임성근 前 사단장, 채상병 특검 2차 출석…"형사적 책임질 것 없어"

새로운 이슈 보기