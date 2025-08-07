'대전 0시 축제도 즐기고 보물도 찾으세요"



대전시, '원도심에서 보물찾기' 프로젝트 운영



지난해 2만 3000여 명이 참여해 조기 마감되는 등 큰 호응을 얻었던 '원도심에서 보물찾기' 프로젝트가 올해도 '대전 0시 축제' 기간 동안 '원도심에서 운영된다.

이번 프로그램은 지역 창작자와 시민이 함께 대전의 문화와 매력을 체험하고 기록하는 참여형 프로젝트로, 원도심 활성화와 지역문화 확산을 위해 마련됐다.

운영 기간은 8일부터 16일까지 커먼즈필드 대전(옛 충남도청)과 원도심 일원에서 지역 로컬크리에이터와 협업해 진행된다.

이 프로젝트는 방문형과 체험형으로 나눠 운영된다. 방문형 프로그램은 원도심 내 특화 거리, 근대건축물, 성심당 등 주요 명소를 탐방하고 SNS 인증을 통해 기념품을 받는 방식이다.

체험형 프로그램은 ▲꿈씨를 활용한 나만의 부채·손수건 만들기 ▲대전 전통주 빚기 ▲꿈돌이 크로플 만들기 ▲꿈씨 호롱불·키링·시계·에코백 만들기 ▲'나만의 대전 이야기'를 창작한 디카시(디지털카메라와 시(詩)의 합성어) 엽서 제작 등 총 8개로 구성된다. 이들 프로그램은 대전에서 활동 중인 8팀의 로컬 창작자들이 운영한다.

전재현 대전시 행정자치국장은 "이 프로젝트는 대전 고유의 역사와 문화를 체험할 수 있어 외지 방문객들에게도 높은 인기를 끌고 있다"며 "올해도 다양한 체험을 통해 시민과 지역 창작자들이 함께 대전의 가치를 재발견하는 시간이 되길 기대한다"고 말했다.

한편, 0시 축제 개막일인 8일 오후 4시에는 성심당 앞 도로에서 '0시 축제'의 성공 개최를 기원하는 '붓글씨 퍼포먼스'가 펼쳐진다. 이장우 대전시장과 정태희 대전서예진흥원장, 박양준 서예가가 대형 붓을 활용해 축제 슬로건을 퍼포먼스로 연출할 예정이다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



