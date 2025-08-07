독립유공자 6명 유해, 광복 80년만 조국 품으로

해외에 안장된 독립유공자 6명의 유해가 광복 80년 만에 조국 품으로 돌아온다.

국가보훈부는 광복 80년을 맞아 문양목 지사(미국·1995년 독립장), 임창모 지사(미국·2019년 애족장), 김재은 지사(미국·2002년 애족장), 김기주 지사(브라질·1990년 애족장), 한응규 지사(브라질·1990년 애족장), 김덕윤 지사(캐나다·1990년 애국장)의 유해를 국내로 봉환한다고 7일 밝혔다.

보훈부는 이들 독립유공자의 유해 봉환을 위해 총 5개 반 11명으로 구성된 봉환반을 편성, 오는 8~9일 현지로 파견할 계획이다. 봉환반은유족들과 함께 현지 공관 및 교민 단체 등에서 주관하는 추모식 등에 정부 대표로 참석하는 등 유해봉환 절차를 진행한다.

유해봉환이 이뤄지는 독립유공자 중 문양목 지사는 1905년 조국을 떠난 지 120년 만에 꿈에 그리던 고국으로 돌아오게 된다. 문 지사는 충남 태안 출신으로 미국으로 건너가 대한인국민회의 전신이었던 대동보국회를 설립했고, 장인환.전명운 의사 재판후원회를 결성해 지원에 앞장섰으며 대한인국민회 총회장을 역임하는 등 일생을 독립운동에 헌신했다.

특히 국가보훈부는 문양목 지사의 경우, 이장에 대한 권리를 갖는 유족이(배우자, 형제, 부모, 자녀) 없는 관계로 유해 봉환을 위해 미국 법원을 상대로 파묘 및 이장 청원 소송을 제기했으며, 교민 1000여 명의 서명서 제출 등 1년 정도의 끈질긴 노력 끝에 승인 결정을 받아내 유해봉환이 전격 성사됐다.

유해 봉환 독립유공자 중 문양목 지사와 김덕윤 지사, 김기주 지사는 배우자와 함께 봉환될 예정이다. 각 독립유공자의 현지 추모식 일정이 끝나면 유해 봉환반은 독립유공자 유해를 비롯한 유족들과 함께 입국하며, 오는 12일 인천국제공항 제2터미널 입국장에서 유해 영접식이 개최된다. 이어 다음날인 13일 오전 국립서울현충원 현충관에서 유해 봉환식이 거행되며, 오후에는 국립대전현충원에 안장될 예정이다.

권오을 국가보훈부 장관은 "조국의 독립을 위해 헌신하셨던 독립유공자 여섯 분의 유해를 광복 80주년의 뜻깊은 해에 고국산천으로 모시게 된 것을 매우 뜻깊게 생각한다"면서 "정부는 문양목 지사님을 비롯한 여섯 분의 귀환을 국민적 예우와 추모 속에 영면하실 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.





