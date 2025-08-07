GIST, 'AI 코딩·한국 문화' 라오스·캄보디아서 IT 봉사

다양한 문화 이해…글로벌 영재 성장 발판

GIST 월드프렌즈코리아 IT봉사단이 출국 전 공항에서 기념촬영을 하고 있다. GIST 제공 AD 원본보기 아이콘

광주과학기술원(GIST)은 월드프렌즈코리아(WFK) IT 봉사단으로 선발된 학부생 28명이 여름 방학 중 라오스와 캄보디아에 파견돼 정보기술 교육과 문화 교류를 통한 사회공헌 활동을 펼쳤다고 7일 밝혔다.

이번 봉사단 파견은 GIST가 보유한 IT 전문성과 청년 인재의 역량을 바탕으로 개발도상국의 교육 격차 해소에 기여하고, 학생들에게는 글로벌 시민으로서의 책임감과 나눔의 가치를 체험할 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

라오스에는 총 16명의 학생이 4개 팀으로 나눠 지난달 14일부터 이달 1일까지 3주간 수도 비엔티안과 방비엥 지역에 파견됐다.

봉사단은 라오스 수도인 비엔티안에 위치한 ▲비엔티안 수도 기술개발센터(Vientiane Capital Skills Development Center) ▲방비엥 에스닉 스쿨(Vangvieng Ethnic School)에서 현지 중·고등학생·공무원 100여 명을 대상으로 IT(3D 그래픽 디자인·AI·홈페이지 제작 프로젝트·MS오피스·코딩), 한국문화(K-POP·음식 만들기·전통놀이 등), 한국어 교육을 진행했다.

'Helper's High 팀'과 'LOKO 팀'은 비엔티안 수도 기술개발센터에서 3D 그래픽 디자인, AI, 홈페이지 제작 등을 중심으로 교육을 진행했다. 'SARAD 팀(서승완 팀장)'과 '라오스냅 팀(이나윤 팀장)'은 방비엥 에스닉 스쿨에서 MS오피스, 영상편집, 코딩 등을 가르쳤다.

캄보디아에는 12명의 학생이 3개 팀으로 구성돼, 지난달16일부터 이달 5일까지 3주간 시엠립(Siem Reap) 지역의 사사르담 고등학교(Sasarsdam High School)에서 교육 봉사를 진행했다.

'G.I.S.T 팀', 'G봉이 팀', '생생이 팀'은 사사르담 고등학교 재학생 92명을 대상으로 AI, 파이썬, 3D 프린터 활용 교육을 포함한 IT 강의와 더불어 K-pop, 음식 만들기, 전통놀이 등 한국문화와 한국어 교육을 진행했다.

GIST는 이번 해외 파견을 계기로 현지 기관과의 지속적인 협력 기반도 강화하고 있다. 이를 위해 정용화 대외부총장은 지난달 라오스와 캄보디아를 방문하고 봉사단 학생들을 격려, 기부금 전달식에 참석했다.

(재)지스트발전재단은 봉사단 파견과 연계해, 학업에 대한 열의는 크지만 교육 환경이 열악한 라오스와 캄보디아의 교육 기관에 총 500만 원 상당의 물품(휴대용 선풍기 200대·학용품 등)을 기부했다.

정용화 대외부총장은 "GIST 학생들이 국경을 넘어 IT 지식 나눔을 실천하며 글로벌 인재로 성장하는 모습이 자랑스럽다"며 "앞으로도 지속적인 국제 교류와 사회공헌 활동을 통해 GIST의 글로벌 리더십을 확장해 나가겠다"고 밝혔다.

임기철 총장은 "해외 봉사활동은 학생들이 다양한 문화를 이해하고, 현지와 소통하며 글로벌 역량을 키우는 소중한 기회다"며 "앞으로도 GIST는 학생들이 세계를 무대로 나눔을 실천하고 사회적 책임을 다할 수 있도록 다양한 국제 교류와 봉사 기회를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>