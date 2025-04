플로, 서비스곡 1억곡 돌파…"해외 유통사와 계약 확대"

드림어스컴퍼니 음악플랫폼

국내 최다 음원 보유 자리매김

드림어스컴퍼니 드림어스컴퍼니 060570 | 코스닥 증권정보 현재가 1,615 전일대비 14 등락률 +0.87% 거래량 6,666 전일가 1,601 2025.04.23 09:32 기준 관련기사 드림어스컴퍼니, 김동훈 대표 재임…이사 보수 한도 25% 삭감신한벤처투자, 드림어스컴퍼니 대상 주주제안 철회공정위 심판대 서는 '유튜브 뮤직 끼워팔기'...핵심 쟁점은 전 종목 시세 보기 close 의 음악 플랫폼 '플로(FLO)'가 서비스곡 기준 1억 곡을 돌파했다고 23일 밝혔다.

플로는 이용자들이 원하는 모든 곡을 플로에서 청취할 수 있도록 음원 라이브러리를 지속적으로 확대해왔다. 2023년 5000만 곡 돌파 이후 2년 만에 두 배인 1억 곡을 달성하며 국내 최다 음원을 보유한 음악 플랫폼으로 자리매김했다.

플로는 글로벌 인디 음악 시장을 주도하고 있는 멀린(Merlin), 차세대 음악 비즈니스를 이끄는 레벌레이터(Revelator), 중국 최대의 음원 유통사 타이허 뮤직(Taihe Music) 등의 음원 유통사와 직접 라이선스 계약을 체결해 국내 음악 플랫폼 중 유일하게 해당 유통사의 음원을 제공하고 있다.

약 130만 개의 인스타그램 릴스에 사용되며 감성 힐링곡으로 사랑받고 있는 구스티사(Gustixa)의 'Somewhere Only We Know', 댄스 챌린지를 비롯한 75만 개 릴스에 사용된 코너 프라이스, 하비아 마이티의 'Trendsetter' 등은 국내 음악 플랫폼 중 플로에서만 감상할 수 있다.

김재준 드림어스컴퍼니 CX본부장은 "해외 곡에 대한 니즈에 대응하고 이용자들의 음악 취향 확장을 돕기 위해 해외 유수의 유통사와의 라이선스 계약도 적극 확대해 나갈 예정"이라고 말했다.

한편 플로는 자체 개발한 인공지능(AI) 언어 모델 기반의 음악 추천 기술을 접목한 플레이리스트를 제공하고 있다. 드림어스컴퍼니는 음원·아티스트·MD·공연 등 탄탄한 뮤직 IP 밸류체인을 구축해 이를 기반으로 음악·엔터 비즈니스 역량을 강화하고 있다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



