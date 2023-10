이동훈 SK바이오팜 사장, 美 KAPAL 연례 콘퍼런스서 기조연설

한미생명과학인협회 주최 콘퍼런스

성장전략 및 '엑스코프리' 소개

SK바이오팜은 27일부터 28일(현지시간)까지 미국 메릴랜드주 몽고메리 컬리지 록빌 캠퍼스에서 한미생명과학인협회(KAPAL)가 주최하는 제7회 'KAPAL 연례 콘퍼런스(KAPAL ANNUAL CONFERENCE)'에 참여했다고 30일 밝혔다.

이동훈 SK바이오팜 사장이 27일 제7회 'KAPAL 연례 콘퍼런스(KAPAL ANNUAL CONFERENCE)'에서 기조연설을 진행하고 있다. [사진제공=SK바이오팜]

KAPAL 연례 콘퍼런스는 생명과학 및 제약 보건 관련 전문가들이 모여 지식과 경험을 교환하고 교류·협력 하며 젊은 과학자와 전문가들을 육성하기 위한 콘퍼런스다.

올해의 주제는 'Empowering Global Collaboration & Strategy in the Future of Life Science'로, 미국 내 자금조달 방안과 다양한 글로벌 공동 연구 및 임상, 인허가 전략, 경력 개발 등의 세션을 진행했다.

이동훈 사장은 27일 기조연설 첫 순서로 나서 국내 기업 최초로 신약을 미국 내 직판하고 있는 SK바이오팜의 신약 개발 역사와 대표 제품인 '엑스코프리(성분명 세노바메이트)'를 소개했다. 이어 미국 내 영업망 및 판매 전략, 글로벌 파트너십을 설명했다. 균형 잡힌 빅 바이오텍으로 도약하는 미래 성장 전략과 이를 위한 3대 신규 모달리티 영역의 혁신 기술 플랫폼의 도입과 진출 전략에 대해서도 발표했다.

이 사장에 이어 미국 식품의약국(FDA) 부국장을 역임하고 현재는 SK바이오팜의 사외이사로 활동 중인 안해영 안바이오컨설팅 대표도 신약 개발을 위한 인허가 전략 세션을 통해 FDA에서의 경험과 정보를 공유했다.

이병하 KAPAL 회장은 "SK바이오팜을 기조 연사로 초청할 수 있게 돼 큰 영광"이라며 "앞으로 한국 내 많은 바이오기업과 공동행사를 개최할 수 있는 초석이 되길 기대한다"고 말했다.

이동훈 SK바이오팜 사장은 "이번 콘퍼런스를 통해 SK바이오팜을 소개하고 신약 개발의 미래와 관련한 다양한 주제들을 접하고 논의하는 기회가 돼 기쁘다"며 "한국의 신약 사업을 대표하는 회사로서 향후 양국의 전문가들과 보다 적극적으로 교류 협력하고, 사업과 생태계가 동반 성장하는 데 기여할 수 있는 역할을 찾겠다"고 전했다.

KAPAL은 FDA와 국립보건원(NIH) 등 의약품 규제 기관이 있는 워싱턴DC, 메릴랜드, 버지니아 및 캘리포니아 지역에 기반을 둔 비영리 단체다. 한국의 바이오 신약 개발 산업과 미국 글로벌 진출 및 협력을 목적으로 한다.





