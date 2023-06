한미약품 "랩스트리플, NASH 타깃 간 섬유화 개선에 직접 효능"

한미약품은 21일부터 24일까지(현지시간) 오스트리아 빈에서 열린 유럽 간 학회(European Association for the Study of the Liver·EASL)에 참가해 비알코올성 지방간염(NASH) 치료 혁신신약으로 개발 중인 '랩스트리플아고니스트(랩스트리플)'의 연구 결과 2건을 발표했다고 23일 밝혔다.

한미약품 본사 전경. [사진제공=한미약품] AD 원본보기 아이콘

한미약품이 이번에 발표한 연구는 NASH 치료의 핵심 지표 중 하나인 '간 섬유화'를 직접적으로 개선한 효능을 평가한 결과다. 현재 다양한 치료 후보물질들이 임상 개발 단계에 있지만 간 섬유화 개선에서는 뚜렷한 효과를 보이지 못하고 있다는 게 한미약품의 설명이다.

랩스트리플은 글루카곤 유사 펩타이드(GLP)-1 수용체와 글루카곤 수용체 및 GIP 수용체를 모두 활성화하는 삼중작용 바이오 신약이다. 다중 약리학적 효과를 토대로 NASH 환자의 지방간과 간 염증, 간 섬유화 등 복합 증상을 효과적으로 개선할 수 있을 것으로 기대를 모은다.

한미약품은 이번 학회에서 지방간을 수반하지 않는 다양한 간 섬유화 동물 모델에서 랩스트리플의 직접적인 간 염증 및 간 섬유화 개선 효능을 재현적으로 확인한 연구 결과를 발표했다. 아울러 랩스트리플의 효과를 다양한 인크레틴 유사체(GLP-1,GLP-1/GIP)들과 비교했을 때, 간 섬유화 개선에서 다른 인크레틴 유사체보다 차별화된 효능이 나타남을 입증했다.

한미약품은 현재 간 생검(Liver biopsy)으로 확인된 섬유증을 동반하는 NASH 환자들을 대상으로 위약 대비 랩스트리플의 치료 유효성, 안전성, 내약성 등 확인을 위한 후기 임상 2상을 미국과 한국에서 진행하고 있다.

한미약품 관계자는 "간에 직접 작용하는 랩스트리플아고니스트는 다른 후보물질보다 우수한 간 섬유화 개선 효능을 보여주고 있다"며 "향후 30조원대 글로벌 시장 형성이 예측되는 NASH 영역에서 랩스트리플이 '게임 체인저'가 될 수 있도록 개발에 회사의 연구개발(R&D) 역량을 집중해 나갈 것"이라고 말했다.

한미약품 영문 홈페이지에 게시된 'EASL Congress 2023’ 발표 내용 관련 안내문. [이미지제공=한미약품] 원본보기 아이콘





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



AD



<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>