"부산엑스포 유치 기원" BTS 콘서트 굿즈, 롯데百서 산다

롯데백화점 부산본점 및 서울 잠실 롯데월드몰서 7일부터 16일까지

의류, 패션, 소품, 팬시 상품 등 오프라인 최초 판매 상품 구매 가능

[아시아경제 김유리 기자] 롯데백화점은 '2030 부산세계박람회(부산 엑스포)' 유치 기원 열기를 고조시키기 위해 방탄소년단(BTS) 콘서트 공식 상품 스토어에 참여한다고 5일 밝혔다.

롯데그룹은 부산 엑스포 공식 후원사다. 이번 공식 상품 스토어를 통해 '2030 부산세계박람회 유치 기원 콘서트 BTS Yet To Come in BUSAN' 관련 공식 상품과 다양한 방탄소년단 공식 상품을 구매할 수 있도록 준비했다.

오는 7일부터 16일까지 부산본점과 잠실 롯데월드몰에서 진행되는 공식 상품 스토어에서는 방탄소년단의 다양한 테마 의류, 패션 소품, 팬시 상품 등을 판매한다. 부산본점에서는 부산을 테마로 특별 제작한 상품인 '시티 시그니처' 상품도 만나볼 수 있다. 이번 공식 상품 스토어에서는 온라인 품절 상품을 비롯해 오프라인에서 우선 판매하는 상품 등 다양한 상품을 준비했다.

부산 콘서트의 분위기를 느낄 수 있는 이벤트도 준비했다. 잠실 롯데월드몰 잔디 광장에서는 이번 방탄소년단 콘서트를 상징하는 대형 포토존을 11일부터 16일까지 운영한다. 포토존은 방탄소년단의 '옛 투 컴(Yet To Come)'을 표현한 조형물과 부산을 상징하는 다양한 조형물을 설치해 고객들이 부산 현장을 간접적으로나마 느낄 수 있도록 준비할 예정이다. 콘서트는 이달 15일 부산 아시아드 주 경기장에서 진행된다.

이승희 롯데백화점 영업전략부문장은 "이번 공식 상품 스토어는 부산 엑스포 유치 기원의 열기를 고조시키는 한편, 부산 콘서트의 분위기를 느낄 수 있는 다양한 경험과 함꼐 콘서트 관련 공식 상품도 편리하게 쇼핑할 수 있도록 준비했다"며 "부산 엑스포 유치가 전 국민의 관심사인 만큼 성공적인 행사가 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

