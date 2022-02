尹 "단일화 타결 직전, 安으로부터 결렬 통보…희망의 끈 놓치 않겠다"(상보)

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보는 27일 안철수 국민의힘 대선후보와 단일화 협상 최종 합의 타결까지 갔지만 안 후보 측으로부터 결렬 통보를 받았다고 밝혔다. 윤 후보는 여전히 안 후보와 직접 협상을 희망한다는 뜻을 밝혔다.

윤 후보는 이날 당사에서 기자회견을 통해 "안 후보와 단일화를 위해 진실한 마음으로 최선을 다했다"면서 협상 과정을 공개했다.

그는 "우리 당 의원들과 전권 받은 양쪽 대리인들이 만나 진지한 단일화 협상을 이어갔다"며 "최종 합의가 이뤄져 안 후보와 저의 회동 일정만 남았었다"고 소개했다. 윤 후보는 "오늘 오전 기자회견을 열어 안 후보에게 회동을 공개 제안해달라는 요청을 받아 이를 수락했고, 회동 여부와 시간 장소를 결정해 통보하기로 했었다"면서 "그러나 안타깝게도 오늘 아침 9시 단일화 결렬 통보를 최종적으로 받았다"고 전했다.

안 후보의 협상 결렬 통보에도 불구하고 윤 후보는 "안 후보가 시간과 장소를 정해준다면 제가 지방 가는 중이라도 언제든지 차를 돌려 직접 찾아뵙고 안 후보와 흉금을 터놓고 얘기를 나누고 싶다"며 "국민들의 열망인 정권교체를 위한 야권 통합 희망의 끈을 놓지 않겠다"고 전했다.

윤 후보는 단일화 협상 과정에서 안 후보가 요구한 여론조사 방식은 논의에 없었으며, 협상 창구는 윤 후보 측에서 장제원 국민의힘 의원, 안 후보 측에서는 이태규 국민의당 총괄선대본부장이 나섰다고 확인했다.

윤 후보는 기자들과 질의 응답 과정에서 "저희쪽에서는 장 의원, 저쪽에서는 이 본부장이 맡았다"고 알렸다.

안 후보가 단일화의 유일한 조건으로 제시했던 여론조사를 통한 단일화 방식과 관련해서는 실제 협상 과정에서 언급조차 없었다고 윤 후보는 설명했다. 그는 "전권 대리인들 사이에 단일화 협의를 하는 과정에서 여론조사 얘기가 한번도 나온 적이 없었다"고 전했다.

