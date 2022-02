[포토] 최저가 주유소에 몰린 차량들

[아시아경제 윤동주 기자] 러시아의 우크라이나 침공영향으로 국제유가가 배럴당 100달러를 돌파한 27일 서울에서 가장 저렴한곳 중에 한곳으로 꼽히는 서울만남의광장 알뜰 주유소에 차량들이 주유를 하기 위해 길게 줄을 서고 있다.

휘발유 가격은 서울과 제주가 리터당 1,800원을 돌파하는 등 전국적으로 리터당 1,749.93원을 기록했다.

국내 휘발유 가격은 러시아의 우크라이나 침공 여파로 당분간 지속될 것으로 전망되고 있고, 특히 사태 장기화 시 국내 휘발유 가격이 자칫 2천원 선도 돌파할 수 있다는 우려도 제기된다. 정부는 유가 상승의 충격 완화를 위해 유류세 인하 조치 연장 방안을 검토중이다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr