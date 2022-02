[아시아경제 이창환 기자] 평소 알고 지내던 여성을 흉기로 찌르고 달아난 중국인이 경찰에 붙잡혔다.

26일 경기 이천경찰서는 살인 등 혐의로 50대 중국 국적의 A씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 밝혔다.

A씨는 이날 오전 5시50분께 이천 시내에서 예전부터 알고 지내 온 40대 중국인 여성 B씨를 흉기로 여러 차례 찌르고 달아난 혐의를 받고 있다.

B씨는 병원으로 옮겨져 치료받고 있으며, 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

신고를 받고 수사에 나선 경찰은 A씨 자택에서 그의 동거인으로 추정되는 또 다른 중국인 여성 C씨의 시신을 발견했다.

C씨는 흉기에 찔려 숨져 있던 것으로 알려졌다.

경찰은 이날 오전 10시30분께 이천시의 한 여관에 숨어있던 A씨를 긴급체포했다. 경찰은 A씨를 상대로 사건 경위를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침이다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr