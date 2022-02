우크라 모델, 자국 대통령 비판 MBC에 분노 "부끄러워 해야"

[아시아경제 이창환 기자] 우크라이나 출신으로 한국에서 활동 중인 모델 올레나 시도르추크가 러시아의 우크라이나 침공 소식을 전하면서 자국 대통령을 비판한 MBC에 분노했다.

올레나는 26일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 "한국 뉴스가 이렇게 말도 안 되는 영상 만드는 게 부끄럽지도 않나? 곧 대통령 선거가 다가오는 거 알겠는데, 다른 나라에 대한 여론몰이를 이런 식으로 하는 건 진짜 아닌 것 같다"고 말했다.

이어 "원하는 그림만 보여주고 일부 팩트만 이야기를 하면서 ‘우크라이나처럼 되지 않게 선거를 잘 하자’는 메시지를 푸시해 나가고 있는 것 같은데, 이게 언론사가 할 짓이냐?"고 했다.

올레나는 "우크라이나 대통령은 위기를 제대로 대처하지 못하고 있다? 위기를 제대로 대처하는 방법을 언론사가 알고 있나? 우리의 자유를 지킬 수 있는 방법이 뭔지 알면 우리한테 알려주지 왜"라며 "아마추어같은 젤렌스키의 정치 행보가 비판을 받고 있다? 누구한테 비판을 받고 있는데"라고 강조했다.

그러면서 "2019년부터 지금까지 젤렌스키가 우크라이나를 위해 무엇을 했는지 알고 있나. 2022년 언론의 행태가 마치 80년대 독재정권 뉴스에서 나올 법한 스탠스를 취하고 있다"고 지적했다.

또한 "젤렌스키를 지지하고 투표한 우크라이나 국민 72%가 바보라고 생각하나? 오만이 가득한 언론사의 이러한 영상을 보면 그렇게 생각할 수도 있겠다"고 했다.

앞서 MBC 공식 유튜브 채널에는 ‘우크라이나 대통령…위기의 리더십’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

MBC는 볼로디미르 젤렌스키 대통령이 코미디언 출신이라는 점을 언급하면서 우크라이나 전쟁 발발로 아마추어 같은 그의 정치 행보도 비판을 받고 있다고 했다.

