'코로나 확진' 재택치료 받던 4개월 남아·7살 여아 숨져… 영유아 잇딴 사망

[아시아경제 나예은 기자] 수원에서 코로나19에 확진돼 재택 치료를 받던 생후 4개월 남아가 지난 22일 숨진 데 이어, 경북 예천군에서도 7세 여아가 치료받던 중 사망했다.

경찰과 소방당국에 따르면 지난 22일 오후 1시52분 경기도 수원시 권선구의 생후 4개월 된 A군의 부모로부터 "코로나19에 걸린 아기가 숨을 쉬지 않는다"는 119 신고가 접수됐다.

A군은 지난 18일 다른 가족 구성원과 함께 코로나19 확진 판정을 받고 재택 치료 중이었다.

부모의 신고를 받고 출동한 구급대는 즉시 A군을 아주대병원으로 이송했고, 신고 접수 7분 만인 오후 1시59분 병원에 도착했으나 A군은 끝내 숨을 거뒀다. 보건당국은 A군의 사망 원인 등에 대해 조사하고 있다.

한편 보건당국과 예천군 등에 따르면 지난 23일 대구의 한 대학병원에서 코로나19에 확진돼 치료를 받던 A양이 사망했다. A양은 지난 18일 확진 판정을 받은 뒤 재택치료 일반관리군으로 분류됐다.

A양은 부모, 오빠 등 가족들과 함께 자가격리 및 치료 중이었다.

A양은 경북 예천의 집에서 치료를 받던 중 지난 20일부터 증세가 악화된 것으로 전해졌다. 복통과 흉통을 호소했고 음식 섭취 거부 반응을 보였다고 한다.

이후 A양은 20일 영주의 한 병원으로 이송돼 치료를 받았다. 하지만 상태가 더욱 악화되면서 지난 21일 칠곡 경북대병원에 이송됐고, 다음 날인 22일 오후 4시쯤 숨졌다.

당국 관계자는 "사인은 급성심근염으로 확인됐지만 코로나와 연관성이 있는지 더 조사하고 있다"고 밝혔다.

