[아시아경제 황준호 기자] 한화시스템이 한화디펜스와 30mm 차륜형 대공포 후속양산 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약금액은 853억원 규모, 최근 매출액 대비 5.19%다. 계약 기간은 지난 23일부터 2024년 12월 31일이다.

