오후 들어 개인 순매수세…코스피 2720선 거래

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 오름세를 보이고 있다. 기관의 현물 순매수 규모가 오전보다 줄어들긴 했지만 개인이 순매수로 세로 전환하면서 0.4%대 오름세를 유지하고 있다.

23일 오후 2시 4분 코스피는 전 거래일 대비 0.47%(12.68포인트) 오른 2719.47을 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.76%(20.64포인트) 오른 2727.43에 장을 시작해 상승 폭이 줄어들긴 했지만 오후에도 오름세를 이어가고 있다. 투자자 동향을 보면 개인과 기관은 각각 859억원, 1008억원어치 주식을 샀고 외국인은 홀로 1917억원어치 주식을 팔았다.

미국 증시가 우크라이나와 러시아 간 무력 충돌 우려를 반영해 1%대 내림세를 보였지만 관련 이슈를 하루 전에 반영한 만큼 코스피는 안정된 흐름을 보이는 것으로 분석된다. 이경민 대신증권 연구원은 “우크라이나 사태 곤련해 추가적인 소식이 부재한 가운데 사태 영향력이 다소 완화되면서 코스피가 양호한 모습을 보이고 있다”고 분석했다.

시가총액 상위 종목을 보면 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 443,500 전일대비 3,500 등락률 +0.80% 거래량 328,798 전일가 440,000 2022.02.23 14:55 장중(20분지연) 관련기사 우크라이나發 낙폭 너무 컸나…코스피, 상승 출발LG에너지솔루션, 코스피200 등 주요 지수에 신규 편입 예정위험자산 회피 뚜렷…코스피·코스닥 1%대 하락마감 close (0.34%), SK하이닉스(0.39%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 92,800 전일대비 1,000 등락률 +1.09% 거래량 1,581,686 전일가 91,800 2022.02.23 14:55 장중(20분지연) 관련기사 우크라이나發 낙폭 너무 컸나…코스피, 상승 출발위험자산 회피 뚜렷…코스피·코스닥 1%대 하락마감오후들어 코스피·코스닥 낙폭 확대…개인 홀로 순매수 close (0.98%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 549,000 전일대비 8,000 등락률 +1.48% 거래량 117,693 전일가 541,000 2022.02.23 14:55 장중(20분지연) 관련기사 우크라이나發 낙폭 너무 컸나…코스피, 상승 출발위험자산 회피 뚜렷…코스피·코스닥 1%대 하락마감오후들어 코스피·코스닥 낙폭 확대…개인 홀로 순매수 close (1.29%)는 상승했고, 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,000 전일대비 400 등락률 -0.54% 거래량 8,806,639 전일가 73,400 2022.02.23 14:55 장중(20분지연) 관련기사 HMM 쉬었다, 2月 더 크게 터질 "제2의 HMM" 공개"작년 4분기 전세계 낸드 매출 2.1% 감소…삼성 6.1% ↓"삼성전자, 'C랩 아웃사이드' 4기 출범…'혁신' 무장한 20개사 지원한다 close (-0.41%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 769,000 전일대비 6,000 등락률 -0.77% 거래량 30,908 전일가 775,000 2022.02.23 14:55 장중(20분지연) 관련기사 우크라이나發 낙폭 너무 컸나…코스피, 상승 출발우크라이나 전쟁 공포…코스피·코스닥 1%대 하락 출발미-러 정상회담 기대감.. 코스피 낙폭 축소 마감 close (-0.52%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 588,000 전일대비 2,000 등락률 -0.34% 거래량 234,896 전일가 590,000 2022.02.23 14:55 장중(20분지연) 관련기사 피씨엘, LG화학과 코로나19 신속진단키트 공급계약 체결우크라이나發 낙폭 너무 컸나…코스피, 상승 출발LG화학, 첫 여성 사외이사 선임 close (-0.17%), 현대차(-0.55%)는 하락했다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.95%(8.26포인트) 상승한 876.37을 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 0.6%(5.21포인트) 오른 873.23에 장을 시작해 장중 1%대 오름세를 보이기도 했다. 투자자 동향을 보면 개인 홀로 1032억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 548억원, 509억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 62,800 전일대비 1,600 등락률 -2.48% 거래량 506,086 전일가 64,400 2022.02.23 14:55 장중(20분지연) 관련기사 제약업계 '30대 오너들' 경영 전진배치우크라이나發 낙폭 너무 컸나…코스피, 상승 출발위험자산 회피 뚜렷…코스피·코스닥 1%대 하락마감 close (-2.33%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 345,700 전일대비 2,100 등락률 -0.60% 거래량 153,618 전일가 347,800 2022.02.23 14:55 장중(20분지연) 관련기사 우크라이나發 낙폭 너무 컸나…코스피, 상승 출발위험자산 회피 뚜렷…코스피·코스닥 1%대 하락마감오후들어 코스피·코스닥 낙폭 확대…개인 홀로 순매수 close (-0.40%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 85,000 전일대비 2,100 등락률 -2.41% 거래량 115,554 전일가 87,100 2022.02.23 14:55 장중(20분지연) 관련기사 제약업계 '30대 오너들' 경영 전진배치우크라이나發 낙폭 너무 컸나…코스피, 상승 출발미-러 정상회담 기대감.. 코스피 낙폭 축소 마감 close (-2.76%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 129,600 전일대비 600 등락률 -0.46% 거래량 59,758 전일가 130,200 2022.02.23 14:55 장중(20분지연) 관련기사 코스피 낙폭 축소..코스닥 상승 전환[주린이가이드] '물적분할'에 떠는 개미들…대체 분할이 뭐길래?외국인 순매도속 코스피 약보합세…코스닥 상승세 유지 close (-0.31%)는 내렸고 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 192,100 전일대비 600 등락률 +0.31% 거래량 349,592 전일가 191,500 2022.02.23 14:55 장중(20분지연) 관련기사 우크라이나發 낙폭 너무 컸나…코스피, 상승 출발위험자산 회피 뚜렷…코스피·코스닥 1%대 하락마감오후들어 코스피·코스닥 낙폭 확대…개인 홀로 순매수 close (0.47%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 96,300 전일대비 1,100 등락률 +1.16% 거래량 271,336 전일가 95,200 2022.02.23 14:55 장중(20분지연) 관련기사 우크라이나發 낙폭 너무 컸나…코스피, 상승 출발위험자산 회피 뚜렷…코스피·코스닥 1%대 하락마감오후들어 코스피·코스닥 낙폭 확대…개인 홀로 순매수 close (1.05%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 71,900 전일대비 1,700 등락률 +2.42% 거래량 619,172 전일가 70,200 2022.02.23 14:55 장중(20분지연) 관련기사 우크라이나發 낙폭 너무 컸나…코스피, 상승 출발위험자산 회피 뚜렷…코스피·코스닥 1%대 하락마감오후들어 코스피·코스닥 낙폭 확대…개인 홀로 순매수 close (2.42%), 위메이드(2.39%)는 올랐다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr