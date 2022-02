창원 양곡천, 다시 생태하천으로…양곡삼거리~남천 합류점 1.8㎞ 76억원 투입

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경남 창원시 양곡천이 생태하천으로 새롭게 태어난다.

창원시는 22일 성산구 양곡동 봉산마을 공영주차장에서 착공식을 열었으며 주민자치회장, 새마을협의회장과 바르게살기협의회장, 인근 양곡초등학교장 등 100여명이 참석했다.

양곡천 생태하천 복원사업은 양곡동 양곡삼거리에서 남천 합류점까지 총 1.8㎞ 구간에 총사업비 76억원을 투입해 진행된다.

하천 내 콘크리트 바닥을 제거하고 수생식물을 심고 생태서식처를 조성하며 홍수에 대비한 홍수 방어벽을 설치하는 등 주민 안전을 위한 치수 사업도 한다.

시는 2016년부터 생태환경이 훼손된 양곡천의 수생태계 건강성을 되찾고 시민에게 휴식공간을 제공하고자 처음 시작했다.

환경부 및 경남도와 수생태계 복원계획, 하천기본계획 변경 등 행정절차를 거쳐 지난해 10월 실시설계를 완료하고 이날 착공식을 열었다.

창원시는 2010년 이후 창원천, 남천, 산호천, 삼호천, 장군천, 교방천, 봉림천 등 7개 하천 25.41㎞ 구간에 동일 사업을 완료했으며 현재 진해구 대장소사천 생태하천 복원사업이 오는 10월 준공을 목표로 이뤄지고 있다.

허성무 시장은 “양곡천이 옛 하천의 자연스러운 모습으로 돌아가고 친수공간으로 거듭나도록 기다려준 주민에게 감사를 전한다”며 “공사하는 동안 소음 등 불편함이 있겠지만 넓은 마음으로 양해해 주길 바란다”라고 말했다.

