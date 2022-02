영산강청, 시료 채취해 토양오염도 조사 실시

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 영산강유역환경청은 광주·전남·경남·제주지역 토양측정망 159개소를 대상으로 금속류 등 23개 항목을 조사한다고 22일 밝혔다.

토양측정망은 토양에 대한 오염실태 및 오염추세를 종합적으로 파악해 토양보전정책 수립의 기초자료로 활용하고자 전, 공원, 공장 등 16개 지목의 대표 지점에 운영되고 있다.

3~6월까지 토양시료를 채취해 시안, 6가크롬 및 유기화합물을, 따로 바람이 잘 통하는 그늘진 곳에서 건조시킨 토양에 대해서는 수소이온농도, 불소 및 금속류를 분석한다.

영산강유역환경청은 2010년 이후 관내 토양측정망 운영 결과 토양환경보전법상 '토양오염 우려 기준'을 초과하는 지점은 없는 것으로 조사됐다.

김승희 영산강유역환경청장은 “지속적인 토양측정망 운영을 통해 지역 토양에 대한 안전 여부를 확인하고, 토양오염우려기준 초과시 정밀조사를 실시 등 적극적으로 대응하겠다”라고 밝혔다.

