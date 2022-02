러·우크라이나 사태에…금감원 '긴급 금융시장 상황 점검회의' 진행

[아시아경제 송승섭 기자] 러시아와 우크라이나 간 외교·군사적 갈등이 고조되면서 금융당국도 시장 상황을 긴급 점검하는 등 대응에 나섰다.

22일 금융감독원은 정은보 금융감독원장 지시에 따라 이날 오전 10시 임원회의를 ‘긴급 금융시장 상황 점검회의’로 전환해 진행했다. 이 회의에서 정은보 금감원장은 “24시간 비상대응 체계를 구축하는 등 불확실성 확대에 철저히 대비하라”고 지시했다.

이찬우 수석부원장은 “우크라이나 사태가 악화해 러시아에 대한 주요국의 금융·수출 관련 제재가 본격화될 경우 석유 등 원자재 가격급등 및 교역위축이 불가피하다”며 “지정학적 리스크가 미국 등 주요국의 통화정책 정상화 등과 결합해 금융시장의 신용·유동성경색 위험이 확대되고 불안이 확산할 가능성이 있다”고 지적했다.

이날 이 수석부원장은 러시아 관련 외환 결제망 현황과 일별 자금결제동향 점검을 주문했다. 외국환은행 핫라인을 가동하는 등 전 금융권의 외화유동성 관리도 강화할 방침이다.

또 글로벌 금융시장 및 외국인 투자 동향을 24시간 모니터링하고, 증권사 단기유동성 및 외화약정 가동 내역의 점검을 당부했다.

그러면서 “우크라이나 관련 리스크가 코로나 상황에서 다른 요인들과 결합되어 리스크를 확대시킬 수 있는 만큼 유관기관과 협조해 금융시장 불안요인에 적극 대응하라”고 강조했다.

