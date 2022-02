얼라인파트너스, SM엔터에 감사 선임 주주제안

에스엠, 하이브 제치고 2021년 음반 판매량 1위임에도 큰 폭 저평가

[아시아경제 황윤주 기자] 얼라인파트너스자산운용(얼라인파트너스)이 에스엠엔터테인먼트(SM)의 2021년도 정기주주총회에 곽준호 SK넥실리스 전 CFO의 감사 선임을 안건으로 상정하는 주주제안을 했다고 밝혔다.

이창환 얼라인파트너스 대표는 "에스엠은 거버넌스 측면에서 아쉬움이 있다는 자본시장 인식으로 인해 주식시장에서 가치를 제대로 평가받지 못하고 있다"며 주주제안의 배경을 설명했다.

실제로 에스엠은 NCT, EXO를 중심으로 2021년 1년간 총 1731만장의 음반을 판매해, 동기간 방탄소년단 중심으로 1425만장을 판매한 하이브, 스트레이키즈와 트와이스를 중심으로 644만장을 판매한 JYP엔터테인먼트를 누르고 업계 1위를 차지한 바 있다.

이러한 성과에도 불구하고 에스엠의 시가총액은 1조 5763억원에 그쳐, 하이브 (10조 8553억원)의 6분의 1에도 미치지 못하고 있고, 2021년 3분기까지의 매출이 에스엠의 26%인 JYP엔터테인먼트(1조 4778억원)와 유사한 수준에 머무르고 있다.

이는 최근 잦은 분기순이익 어닝 쇼크 발생, 2021년 2월 국세청 세무조사를 통한 202억원의 세금 추징, 오랜 기간 지속되고 있는 최대주주와의 대규모 특수관계인 거래, 주주환원정책의 부재 등 다양한 요인으로 인해 자본시장의 신뢰도가 저하되어 있는 것이 주요 이유라는 것이 얼라인파트너스의 설명이다. 2019년에는 KB자산운용에서 공개주주서한을 보내 유사한 문제들에 대해 에스엠에 변화를 요구한 바도 있다.

얼라인파트너스는 외부 주주가 추천한 독립적이고 전문성 있는 감사 선임이 이러한 에스엠 저평가 현상 해소에 큰 도움이 될 것으로 보고 있다.

곽준호 감사 후보는 GS홈쇼핑 해외사업팀과 SK하이닉스 금융팀을 거쳐, 글로벌 사모펀드 KKR에 의해 오비맥주 자금팀에 영입되어 성공적인 투자 성과 창출에 기여했고, 이후 KKR의 또다른 피투자회사인 전지박 세계 1위 기업 케이씨에프테크놀러지스의 경영지원본부장 CFO를 맡아 또다시 성공적인 투자 성과 창출에 중요 역할을 담당한 바 있는 재무관리 전문가이다.

한편 얼라인파트너스는 2021년 설립된 사모펀드 운용사로, 골드만삭스-KKR 출신의 이창환 대표를 중심으로 경영권 바이아웃, M&A, 피투자기업 가치증대, 상장기업 조사연구 경험을 보유한 전문 인력들로 구성되어 있다. 코리아 디스카운트 현상에 주목하여, 바이아웃 PE 스타일의 심도있는 기업 리서치를 통해 발굴한 소수의 확신있는 국내 상장기업에 집중적으로 장기투자하고 있다. 얼라인파트너스의 에스엠 감사 선임 주주제안에 관련된 상세 내용은 주주 플랫폼 비사이드코리아의 에스엠 라운지를 통해 확인 가능하다.

