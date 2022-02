안철수 측 "조롱 그만, 李 조치해야 단일화"… 이준석 "장사 그만하라"

李 "불시에 돌아가셨는데 유지 어디서"

安측 "국힘, 협상서 조롱·협박"

[아시아경제 나예은 기자] 최진석 국민의당 상임선대위원장과 이준석 국민의힘 대표가 야권후보 단일화 결렬 책임을 놓고 설전을 벌이고 있다.

최 위원장은 21일 KBS라디오 '최영일의 시사본부' 인터뷰에서 "안 후보가 진정성 있는 제안을 했음에도 불구하고 그 제안에 대한 윤석열 후보의 답변이 오지 않았다"며 "여기에 안철수 후보가 기자회견에서 '모리배'라는 표현까지 할 그런 일들이 계속 생겼고 윤 후보가 설령 의사가 있더라도 굴욕, 제압하려는 그런 태도를 가지고 있음이 분명하다고 안 후보가 판단한 것 같다"고 밝혔다.

이어 '고인 유지' 발언을 한 이준석 대표를 향해선 "그런 것이 한 번만 있었으면 괜찮았겠지만 어떻게 이런 말까지도 가능한지, 공당 대표 입에서 그런 말이 나올 정도로 우리 정치가 이 정도까지 됐는가 하는 생각을 하면서 깜짝 놀랐었다"고 전했다.

앞서 전날(20일) 이 대표는 KBS 라디오 '일요진단'에서 "웬만해서는 조문 관련해서 비판을 안 하는데 그런 것 좀 안 했으면 좋겠는 게, 국민의당 측에서는 '고인의 유지를 받들어서 선거운동을 하겠다'고 한다"며 "고인이 갑자기 불시에 돌아가셨는데 유지를 어디서 확인하나. 국민의당의 유세차 버스 운전하는 분들은 들어가기 전에 유서를 써 놓고 가시나"라고 했다.

최 위원장은 "단일화 협상문이 다시 열릴지 어떨지 모르겠지만 이 대표에 대한 조치를 취한 뒤에야 협상이고 뭐고 말을 꺼낼 수 있을 것"이라고 말했다.

또 "안철수 후보는 단일화 이후를 단일화 자체보다 중요하게 생각하는데, 협상 과정에서 조롱을 하거나 협박을 하거나 상중에 이상한 말들이 나오는 것을 보고 '이분들은 단일화의 의사가 없구나'라고 판단한 것 같다"고 덧붙였다.

앞서 안 후보가 윤 후보에게 단일화를 제안하자, 이 대표는 자신의 페이스북에 부처님 손바닥 안에 있는 손오공 사진과 함께 "역시나 했더니 역시나"라는 글을 올려 '조롱 논란'에 휩싸였다.

한편 이 대표는 이날 '安(안 후보) 측 이준석 조롱과 협박 한두 번 아니었다…그를 제거해야 협상이든 뭐든'이라는 제목의 기사 링크를 공유하면서 "정권교체를 바라는 국민들의 마음을 놓고 장사 그만하시라"고 적었다.

이어 "이제 국민의당이 마음의 소리를 하기 시작하는군요"라며 "애초에 이준석을 제거해야 거간도 하고 정계 개편이나 지방선거 때도 한자리 얻고 그런 건데 말이다"라고 덧붙였다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr