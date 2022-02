영광군, 내달 2일까지 ‘우리 역사 바로 알기’ 수강생 모집

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군 청소년문화센터가 오는 22일부터 내달 2일까지 ‘우리 역사 바로 알기’프로그램 참가자를 모집한다.

18일 군에 따르면 이번 프로그램은 청소년들의 역사에 대한 흥미를 유발하고 올바른 역사의식을 지닌 민주 시민으로의 역량을 기르고자 마련됐다.

프로그램은 역사의 시작! 선사시대, 한강을 차지하라! 삼국의 전성기, 찬란한 문화, 고려의 역사, 유교 국가 조선의 선비를 알아보자, 나라 사랑의 길 일제강점기 총 5회차 프로그램으로 구성됐다.

또 내달 5일부터 오는 4월 2일까지 매주 토요일 2시간 동안 비대면 화상교육 플랫폼을 통해 진행될 예정으로 우수 참가자에게는 청소년 역사탐사 참여 기회가 제공된다.

무료로 진행되는 이번 프로그램의 참가를 희망하는 관내 거주 10세~19세 청소년은 청소년문화센터 밴드 게시판을 통해 참가 신청 할 수 있다.

영광군청소년문화센터 관계자는 “코로나19 확산으로 청소년 프로그램 참여 기회가 축소됐지만 다양한 비대면 프로그램을 지속적으로 발굴 추진해 청소년들의 건전한 여가활동과 정서함양을 위해 노력하겠다”고 말했다.

자세한 사항은 영광군청소년문화센터로 문의하면 된다.

영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr