[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주와 전남지역에 대설주의보가 내려지는 등 지역 곳곳에 눈이 내리고 있다.

광주·전남 장성·영광 3개 지역에 대설주의보가 발효 중이다.

16일 광주지방기상청에 따르면 이날 오후 6시 기준 광주 과기원 0.9㎝ 장성 2.1㎝ 적설량을 기록했다.

전남 영광은 현재까지 적설량은 기록되지 않았으며 이날 밤부터 기온이 점차 떨어지면서 적설량은 늘어날 것으로 기상청은 전망했다.

17일 새벽까지 예상 적설량은 전남 북서부 2~7㎝, 광주와 전남은 1~5㎝ 예상되며, 동부 남해안 지역은 0.1㎝ 미만 눈날림이 있겠다.

광주기상청 관계자는 "눈이 내리는 지역은 가시거리가 짧고 도로가 매우 미끄러우니 교통과 보행자 안전에 유의해야 한다"고 당부했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr