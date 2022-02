고창군, 코로나19 대응방안 ‘상·하수도 요금’ 60% 감면

[고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군은 코로나19 대응방안의 하나로 올해에도 상·하수도 사용요금 감면을 추진한다고 16일 밝혔다.

이번 상·하수도 사용요금 감면은 영업 제한 등으로 힘든 시간을 버텨온 소상공인들이 좀 더 실질적인 혜택을 받을 수 있도록 하는 조치의 일환이다.

감면 대상은 일반용, 대중목욕탕용을 운영하는 소상공인과 자영업자로 지난 2020년 4월 고지분부터 코로나19 진정 시까지 상·하수도 요금의 60%를 감면한다.

해당 소상공인은 상하수도사업소, 관할 읍·면사무소에 감면신청서, 사업자등록증 사본을 제출해 신청할 수 있다.

군 관계자는 “코로나19의 전국적 확산과 장기화로 경제적 어려움을 겪고 있는 소상공인들과 경제 활성화에 조금이나마 도움이 되길 바란다”고 말했다.

자세한 문의는 상하수도사업소 관리팀으로 하면 된다.

고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr