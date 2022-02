‘드레스코드’ 한복 입고 간부회의 참석한 경북 기관장들, “우린 중국 소수민족 아냐!”

올해 첫 확대간부회의 참석자 전원 전통의상 착용



“한복 콘텐츠 메타버스 접목, 섬유산업도 대전환”

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북도 도지사와 간부들은 왜 모두 한복을 입고 모였을까? 이날 회의의 복장규정, 이른바 ‘드레스 코드’가 한복이었다.

경북도는 지난 15일 화백당에서 올해 첫 공공기관장 확대 간부회의를 개최했고 참석자 전원이 한복을 착용했다고 16일 밝혔다.

이번 회의는 정월대보름을 맞아 이철우 도지사를 비롯한 경북도 산하 28개 공공기관장과 실국장 전원이 우리 고유의 전통의상인 한복을 입은 채 진행됐다.

최근 중국 베이징 동계올림픽 개막식에서 한복을 소수민족 의상으로 연출하는 상황에서 경북도는 톡톡 튀는 아이디어로 맞선 셈이다.

한복의 미(美)를 홍보하고 현실로 다가온 메타버스 시대에 경북을 넘어 대한민국 대표 콘텐츠로 한복 산업을 육성하자는 결의를 다지는 의미에서 한복 드레스 코드가 마련됐다고 경북도는 설명했다.

경북도는 한국한복진흥원이 위치한 상주를 중심으로 안동포, 풍기인견, 상주의 명주까지 대표적인 한복원단 소재산업이 발달한 곳이다. 한복산업의 중심지면서 지역 내 청도와 영천 등에 천연염색 인프라까지 갖추고 있다.

또 국내 한복명장 9명중 7명이 대구경북권에 있어 국내는 물론 세계 ‘한복의 수도’라 부를 만하다.

이철우 도지사는 “한복은 14억 인구의 중국이 탐낼 만큼 그 가치가 무한하다”며, “정원대보름과 단오, 한글날은 전통의상인 한복을 입고 간부회의를 진행하고 이를 계기로 장농과 유리 속 한복을 일상으로 꺼내는 날이 오길 바란다”고 말했다.

특히 이날은 ‘메타버스 수도 경상북도 기본구상’에 대한 발표도 있었다.

돈 되는 메타버스, 사람이 몰리는 메타버스, 디지털로 통합하는 메타버스 등 3대 방향도 제시됐다.

이를 위해 인재양성과 산업육성, 문화관광 활성화, 특화 서비스존 조성 등 4대 분야 20개 중점과제를 추진할 방침이다.

회의에 참석한 공공기관들도 새로운 프로젝트들을 띄웠다.

이철우 경북도지사는 “서양에서는 예쁜 옷을 만들어 놓고 사람들이 사이즈별로 몸을 맞추는 형태이나 한복은 저고리와 바지로 형태가 정해져 있으나 오늘 보듯이 모든 사람에게 잘 어울리는 유연한 복식문화”라고 자랑했다.

이 지사는 “4차 산업혁명시대, 메타버스시대에 요구되는 가치가 한복처럼 유연하고 융합적인 사고이다. 이런 철학을 포함한 경북의 문화적 정체성을 메타버스 플랫폼을 통해 세계에 알리는데 힘을 모아달라”고 주문했다.

이철우 도지사는 지난달 13일 열린 ‘제1차 중앙지방협력회의’에서 문재인 대통령에게 ‘메타버스 수도 경상북도’ 실현 구상을 밝히고 지원을 건의했고 메타경북기획팀을 신설했다.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr