MS '빅딜' 발표 앞두고…버핏, 블리자드 주식 1조원 이상 매입

[아시아경제 정현진 기자] '오마하의 현인' 워런 버핏 회장이 이끄는 버크셔해서웨이가 마이크로소프트(MS)의 게임업체 액티비전 블리자드 인수 발표에 앞서 블리자드 주식을 대량 매입한 것으로 확인됐다.

14일(현지시간) CNBC방송에 따르면 버크셔해서웨이는 이날 공시를 통해 지난해 4분기 블리자드의 주식을 매입했다면서 지난해 말 기준 블리자드 주식 보유량은 1466만주라고 밝혔다. 이를 금액으로 환산하면 9억7500만달러(약 1조1685억원) 수준이다.

버크셔해서웨이가 블리자드 주식을 매입한 시점은 MS가 지난달 중순 687억달러에 블리자드를 인수하기 전이다. MS의 블리자드 인수는 IT 산업 인수·합병(M&A) 역사상 최고를 기록했다. CNBC는 MS의 블리자드 인수작업이 마무리되면 버핏 회장이 상당한 이익을 거둘 것으로 내다봤다.

블리자드 주가는 MS 인수 발표 후 25% 급등했다가 이후 소폭 하락해 이날 81.50달러로 장을 마감했다. 블리자드는 회사 간부들의 성폭력과 남성 위주 직장 문화가 수면 위로 불거지면서 당국의 소송과 조사에 휘말려 주가가 떨어졌다.

버핏 회장은 빌 게이츠 MS 창업자의 오랜 친구이며 게이츠 창업자는 2020년 초까지 MS와 버크셔 해서웨이의 이사로, 버핏 회장은 지난해까지 빌앤드멀린다 게이츠재단의 이사로 활동했다.

