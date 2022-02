핑거, 작년 영업익 131% 증가한 76억원

[아시아경제 지연진 기자] 핑거 핑거 163730 | 코스닥 증권정보 현재가 18,200 전일대비 1,600 등락률 -8.08% 거래량 162,311 전일가 19,800 2022.02.14 15:30 장마감 관련기사 핑거, 신한은행과 61억 규모 O2O플랫폼 개발 공급계약 체결[특징주]핑거, 은행권 목숨 건 메타버스서 원천기술 무장…4분기 영업익 4배↑ ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 는 지난해 연결 매출액이 전년대비 58.6% 증가한 947억원으로 집계됐다고 14일 공시했다.

이 기간 영업이익은 76억원으로 131.6% 증가했고, 당기순이익은 11억원으로 68.1% 감소했다.

회사는 "마이데이터 및 음식주문중개 플랫폼 등 대규모 금융권 프로젝트 수준가 증가했다"며 "전환사채의 보통주 발행에 따른 파생생품 평가손실 52억원이 반영됐다"고 설명했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr