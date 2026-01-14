핑거, 전표 생성도 AI로…ERP 고도화

SaaS(Service as a Software) 플랫폼 전문기업 핑거 핑거 163730 | 코스닥 증권정보 현재가 10,510 전일대비 70 등락률 +0.67% 거래량 44,587 전일가 10,440 2026.01.14 13:56 기준 관련기사 [클릭 e종목]"핑거, 스테이블코인과 STO 생태계 조성의 조력자"[특징주]핑거, 지역화폐서 가상화폐로 옮겨붙은 투심…가상자산 시대 준비된 '히어로'[특징주]STO법제화 기대감…아이티아이즈 상한가 전 종목 시세 보기 close 는 LLM 기반 전표 자동화 기능인 '말만해 AI(Beta)'와 '영수증 OCR(Beta) 기능을 자사 ERP 제품에 새롭게 적용했다고 14일 밝혔다

핑거가 서비스 중인 파로스ERP와 스텔라ERP는 삼일PwC와 함께 개발한 클라우드 기반 통합 경영관리 플랫폼이다. 스타트업에서 중소기업까지 회계·자금·인사 등 핵심 경영업무를 효율적으로 지원하는 실무 중심 ERP 시스템이다.

이번에 공개된 '말만해 AI'와 '영수증 OCR'은 모두 AI 기술을 기반으로 전표 생성 전 과정을 자동화하는 것이 특징이다.

'말만해 AI'는 국내 ERP 업계 최초로 생성형 AI를 활용한 LLM 기반 챗봇형 전표 자동 생성 기능이다. 사용자가 거래 내용을 일상적인 문장이나 단어 형태로 입력하면 AI가 이를 이해해 거래일자, 금액, 계정과목, 거래처 등을 자동으로 인식하고 전표를 생성한다.

불완전한 문장이나 일부 오타가 포함된 경우에도 거래 맥락을 파악해 주요 정보를 정확히 추출할 수 있어, 생성형 AI의 활용도를 실무에 자연스럽게 녹여냈다.

함께 제공되는 AI 기반 영수증 OCR 기능은 종이 영수증이나 외부 결제 내역 이미지를 업로드하면 AI가 영수증을 판독해 거래 정보를 자동 인식하고 전표로 연계한다. 기존 수기 입력이나 단순 스캔 수준을 넘어 계정과목 판단·분개·전표 생성까지 자동 처리하는 점에서 차별화된다. 전자 수집이 어려운 개인 결제나 간이영수증 등 외부 결제 내역의 수기 입력 부담을 크게 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

접대비, 업무추진비 등 계정과목 판단이 까다로운 거래의 경우에도 AI가 거래 목적과 맥락을 분석해 적절한 계정과목을 자동 추천함으로써, 사용자 판단 부담과 입력 오류를 최소화하고 회계 처리의 정확성과 일관성을 높인다. 전표 작성에 익숙하지 않은 1인 기업이나 회계 비전문가도 손쉽게 활용할 수 있어 ERP 사용 진입 장벽을 낮추는 효과도 기대된다.

핑거는 향후 '말만해 AI'의 완결성을 높이기 위해 적격증빙 자동 연계 기능을 1분기 내 적용할 예정이다. 전자세금계산서, 카드전표 등 적격증빙을 자동으로 조회·첨부해 전표 생성부터 증빙 관리까지 AI 기반 통합 자동화를 실현한다는 방침이다.

이와 함께, 연말정산 자동화 기능도 추가로 출시할 예정이다. 국세청 연말정산 간소화 자료와 공제신고서의 PDF파일을 업로드하면 공제 항목 입력부터 세액계산, 전자신고 파일 생성까지 연말정산 전 과정을 ERP 내에서 일괄 처리할 수 있도록 지원한다.

안인주 핑거 대표는 "AI 기반 전표 자동화는 단순한 편의 기능을 넘어 회계처리가 필요한 기업의 업무 방식을 근본적으로 혁신할 수 있는 기술"이라며 "앞으로도 사용자 업무편의 중심의 ERP 혁신을 통해 반복업무를 자동화하고 예측분석 기반의 경영 의사결정을 지원하는 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



