美 샌프란 연준 총재 "금리인상 신중해야"

[아시아경제 조현의 기자] 메리 데일리 미국 샌프란시스코 연방준비제도(Fed·연준) 총재는 13일(현지시간) CBS 인터뷰에서 "금리 인상에 있어 가장 중요한 것은 우리 속도에 따라 신중하고 데이터에 기반해야 한다는 점"이라고 말했다.

데일리 총재의 이같은 발언은 연준이 40년 만에 최악의 인플레이션을 잡기 위해 내달 0.5포인트 금리 인상에 나설 것이라는 전문가 예상에 회의적인 반응을 보인 것이다.

데일리 총재는 "(통화)완화 조치의 일부를 제거할 필요가 있다는 사실은 명백하다"면서도 "역사적으로 갑작스럽고 공격적인 조치는 우리가 달성하고자 하는 성장과 물가 안정에 불안정한 영향을 줄 수 있다"고 했다.

그는 "3월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 올리고 그 영향을 관찰·평가한 뒤 최적의 시기에 다음 금리인상을 단행하는 접근법을 선호한다"고 말했다.

두 번째 금리 인상 시기에 대해선 "다음 (FOMC) 회의일 수도 있고 아니면 그다음 회의일 수도 있다"고 밝혔다.

연준은 인플레이션과 싸우기 위해 자산 매입을 줄이고 금리 인상을 준비 중이다. 지난 1월 미 소비자물가지수(CPI)는 1982년 이후 최대폭인 7.5% 급등했다.

시창 참가자들은 연준이 오는 3월 회의에서 금리 인상을 단행할 것으로 보고 있다.

CNBC는 "데일리 총재의 발언은 지난 10일 제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재가 7월 전까지 1%포인트의 금리 인상의 필요성을 강조한 뒤 나왔다"고 설명했다.

데일리 총재는 올해 몇 차례 금리를 올릴지에 대해선 "예상하기 너무 이르다"면서 "3월 회의 전에 고용, 일자리 보고서, 인플레이션에 관한 보고서가 있다. 모두 중요하다"고 했다.

오는 15일과 16일 각각 발표되는 생산자물가지수(PPI)와 FOMC 의사록도 연준의 금리 인상에 영향을 줄 데이터가 될 것으로 보인다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr