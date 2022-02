항공사들 노선 취소에 우크라 정부, "비행 안전보장기금 설립"

루프트한자, KLM 등 우크라 노선 중단 나서

네덜란드, 우크라 전역에 대한 비행경고 발표

[아시아경제 이현우 기자] 러시아의 우크라이나 침공 가능성이 고조되면서 국제 항공사들의 우크라이나 노선 취소 및 축소가 잇따르자 우크라이나 정부가 자국 영공비행에 대한 안전보장기금을 설립한다고 발표했다.

13일(현지시간) 데니스 슈미갈 우크라이나 총리는 기자회견에서 "우크라이나를 오가는 항공편의 안전을 보장하기 위해 5억9200만달러(약 7100억원) 규모의 안전보장기금을 할당했다"며 "이 기금은 항공사들의 보험료 등을 지원하는데 쓰일 예정이며 항공시장 상황을 안정시키고 우크라이나 국민들의 귀국도 보장할 것"이라고 밝혔다.

이번 조치는 항공사들의 잇따른 우크라이나 노선 취소 및 축소방침에 따른 것으로 풀이된다. 앞서 전날 우크라이나의 저가 항공사인 '스카이업' 소속의 여객기가 포르투칼 마데이라에서 우크라이나 수도 키예프로 향하던 중 돌연 항로를 변경해 몰도바에 착륙하면서 논란이 더욱 확산됐다. 스카이업 측은 "항공기를 임대한 아일랜드 업체가 갑자기 우크라이나 영공 진입을 불허했다"고 해명했다.

앞서 네덜란드 KLM 항공사의 경우에는 12일부터 서방 항공사들 중 처음으로 우크라이나행 노선 중단계획을 밝힌 바 있다. 네덜란드 정부가 우크라이나 전역에 긴급여행경보를 발령한데 따른 것이라고 KLM측은 밝혔다. 이어 독일 루프트한자도 우크라이나행 노선 중단을 검토하고 있다고 밝히면서 연쇄적인 노선 중단 발표가 잇따를 것으로 예상되고 있다.

특히 지난 2014년 7월 러시아의 크림반도 침공 당시 우크라이나 동부 지역에서 항공기가 격추돼 198명의 자국민이 사망한 바 있는 네덜란드 정부는 민감하게 반응하고 있다. KLM측도 성명을 통해 "정부의 추후 공지가 있을 때까지 우크라이나 영공을 통과하는 항공편은 없을 것"이라고 선을 그었다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr