文대통령, 쇼트트랙 女 대표팀 은메달에 축전

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 여자 3000m 계주에서 은메달을 딴 우리 여자 쇼트트랙 대표팀에게 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 13일 축전을 보냈다.

김아랑 선수에게는 "소치와 평창에 이은 대한민국 여자 계주 3연속 메달의 쾌거"라며 "김 선수는 대표팀 맏언니이자 ‘미소 천사’로 선수들을 이끌어주었다. 긍정 에너지와 최정상의 기량이 마냥 든든하다"고 치하했다.

최민정 선수에게는 "대단한 역주였다. 최민정 선수가 왜 세계 최정상의 스케이터인지 보여줬다"며 "준결승과 결승의 추월 장면은 오래도록 기억에 남을 것"이라고 말했다.

이유빈 선수에게 "좋아하는 ‘놀이’를 ‘메달의 꿈’으로 이뤄낸 평창의 막내가 베이징의 에이스로 우뚝 섰다"며 "육상선수였던 부모님께서 누구보다 기뻐하실 것"이라고 말했다.

서휘민 선수에게도 "언니들과 함께 보여준 팀워크가 정말 멋졌다. 다음 올림픽도 기대하겠다"고 축하했다.

