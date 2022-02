안철수 "문재인 정부 검찰 개혁 완전히 잘못"

[아시아경제 배경환 기자] 안철수 국민의당 대선후보가 문재인 정부의 검찰 개혁에 대해 지적하고 나섰다.

안 후보는 11일 한국기자협회 주최로 열린 '2차 TV토론'에서 "문재인 정부가 추진한 검찰 개혁은 완전히 잘못됐다"며 "이제는 유명무실화된 고위공직자범죄수사처를 없앨 것"이라고 밝혔다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr