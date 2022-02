부천시, 낙후된 꿈빛도서관→ 책 문화센터로 탈바꿈 추진

[아시아경제 박혜숙 기자] 경기 부천시는 문화체육관광부가 주최하고 한국출판문화산업진흥원이 주관하는 '2022년 책 문화센터 구축·운영 공모사업'에 선정됐다고 11일 밝혔다.

이 사업은 지역 주민에게는 독서문화 향유권을, 지역 기반 출판사에는 창업과 창작공간을 제공하기 위한 것으로, 매년 전국에서 1개 지자체를 선정한다.

부천시는 문화창의도시 인프라를 토대로 한 문화도시 강점과 펜데믹시대 새로운 시민의 수요에 부응하기 위한 시립도서관의 서비스 혁신의지를 높게 평가받아 사업대상으로 뽑혔다.

시는 국비 4억8000만원을 포함한 총 8억원의 사업비를 투입해 낙후된 꿈빛도서관(3층)을 책 문화센터로 탈바꿈할 계획이다.

출판체험 공간과 독서쉼터, 출판창업지원공간, 독서문화프로그램실, 강정규 작가코너 등 시민이 쾌적한 공간에서 독서와 출판문화를 누릴 수 있도록 조성한다.

특히 작가와 출판창업을 꿈꾸는 시민을 지원하는 다양한 창작프로그램과 어린이 그림책 만들기, 전자책 출간, 독립출판 연계 프로그램을 운영할 계획이다.

부천시 관계자는 "책 문화센터를 조성해 열악한 꿈빛도서관이 시민에게 한층 더 가까이 다가가는 계기를 마련하고, 출판과 독서에 대한 즐거움을 시민이 크게 느낄 수 있도록 환경을 올해 안에 조성하겠다"고 밝혔다.

