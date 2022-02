SC제일은행서 거래 시작하면 정기예금 금리 최고 연2.1%

이달까지 특별 금리 제공 행사 진행

잔액 1억원 이상 고객 대상 각종 경품도 지급

[아시아경제 이민우 기자] SC제일은행이 첫 거래 고객에게 정기예금 최고 연 2.1% 금리를 제공한다.

SC제일은행은 오는 28일까지 12개월 만기 정기예금(만기이자지급식)에 가입 하는 첫 거래 고객을 대상으로 최고 2.1%(이하 연, 세전)의 금리를 제공한다고 11일 밝혔다.

이에 따라 SC제일은행에서 처음 거래를 시작하는 고객이 입출금통장 잔액 30만원 이상이라면 신규금액 연 1억원 이상은 2.1%, 1억 원 미만은 2.05%의 금리를 한도 제한 없이 제공받을 수 있다.

입출금이 자유로운 '마이시그니처통장'도 첫 거래 고객에게 최고 1.5%의 특별금리를 제공하는 행사를 오는 28일까지 실시하고 있다. 입금일이 속한 달부터 두 달이 지난 뒤 은행거래실적이 1억원 이상이면 31일 이상 예치 금액에 대해 최고 1.2%의 금리를 제공 받는다. SC제일은행 첫 거래 고객은 0.3%의 금리가 추가돼 최고 1.5%의 금리를 적용 받을 수 있게 된다.

단 행사 금리는 3개월 동안 최대 10억원의 예치금액까지만 적용된다. 은행거래실적이란, 예금주 본인이 SC제일은행에 보유하고 있는 수익증권(펀드), 신탁계약(MMT 및 불특정금전신탁 제외), 원화/외화입출금예금의 전전월 말 총 잔액(말잔)을 의미한다.

마이시그니처통장 행사 대상 계좌 중 다음달 말 잔액이 1억원 이상인 고객 대상으로 경품 추첨 행사도 마련됐다. 1등(1명) 호랑이 골드코인 37.5g, 2등(3명) 호랑이 골드 코인 18.75g, 3등(6명) 삼성 갤럭시 Z 플립 3, 4등(12명) 삼성 BESPOKE 큐커, 5등(2000명) 이마트 금액권(2만원) 등이 준비됐다.

해당 상품 및 행사에 대한 자세한 내용은 SC제일은행 홈페이지나 모바일뱅킹 애플리케이션(앱), 또는 고객센터 등을 통해 확인할 수 있다.

배순창 SC제일은행 수신상품부장은 "정기예금뿐만 아니라 마이시그니처통장이나 마이줌통장과 같은 '파킹통장(차를 잠깐 주차하듯 돈을 하루만 맡겨도 매달 이자를 받을 수 있는 수시입출금식 예금)'을 활용해 금리 상승기에 여유자금을 용도와 운영기간에 따라 자유롭게 선택할 수 있도록 다양한 고금리 상품을 제안하고 있다"고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr