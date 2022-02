'2차 가해' 논란 與대변인 "이낙연이 발언 자제하라고…" 제보자에 사과

김혜경 사과에 이낙연 'SNS 자제' 경고

현근택 "피해자 탓하는 발언 사과드린다"

[아시아경제 강주희 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보 배우자 김혜경씨의 과잉의전 의혹과 관련해 제보자를 탓하는 '2차 가해' 발언으로 논란이 됐던 민주당 선거대책위원회(선대위) 대변인이 사과했지만, 김씨를 따라 마지못해 사과하는 듯한 인상을 남겼다.

현근택 선대위 대변인은 10일 페이스북을 통해 "김혜경 여사님이 사과했다. 이낙연 총괄선대위원장님도 발언을 자제하라고 했다"며 "저도 피해자를 탓하는 발언을 한 것에 대해 사과드린다"고 말했다.

이어 "앞으로 피해자에 대한 발언을 최대한 자제하도록 하겠다"며 "방송에서도 이에 대해 질문을 하지 않았으면 좋겠다"고 덧붙였다.

앞서 현 대변인은 김씨 과잉의전 의혹을 폭로한 전직 공무원 A씨에 대해 "지시에 문제가 있다고 생각했다면 그만두면 되었을 것", "통화를 일일이 녹음하고 대화를 캡처한 것은 다분히 의도적", "돈 때문에 폭로한 것이 아니냐는 오해를 받을 수 있다" 등 A씨를 탓하는 발언으로 2차 가해를 했다는 비판을 받았다.

현 대변인은 이 같은 비판에 대해 "무엇이 2차 가해인가. (A씨가) 처음부터 의도적이라고 볼 수 있지 않느냐"며 적극적으로 반박하기도 했다.

그러나 전날 김씨가 직접 나와 자신을 둘러싼 의혹에 대해 사과하자, 현 대변인도 함께 사과에 나선 것으로 풀이된다. 이낙연 총괄선대위원장도 비공개 선대위 회의에서 "사회관계망서비스(SNS)에 쓸데없는 글을 올리지 마라. 중도층은 그런 것을 싫어한다"고 경고한 것으로 알려졌다.

다만, 현 대변인의 사과가 김씨의 사과와 이 위원장의 SNS 자제령에 따른 것이란 점에서 진정성에는 여전히 의문이 남는다. 이를 의식한 듯 현 대변인은 이후 게시글에서 "김혜경 여사님이 사과했다", "이낙연 총괄선대위원장님도 발언을 자제하라고 했다"고 언급한 부분을 삭제했다.

한편, 김씨는 9일 서울 여의도 민주당 중앙당사에서 기자회견을 열고 "국민 여러분께, 특히 제보자 당사자께 진심으로 사과드린다"며 "제가 져야 할 책임을 마땅히 지겠다. 수사와 감사를 통해 진실이 밝혀질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 고개를 숙였다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr