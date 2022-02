맥도날드, 17일부터 일부 가격 인상…최대 300원

[아시아경제 문혜원 기자] 맥도날드가 오는 17일부터 일부 메뉴의 가격을 조정한다고 10일 밝혔다.

가격 조정 대상은 총 30개 메뉴다. 최소 100원에서 최대 300원 인상되며, 전체 품목의 평균 인상률은 2.8%다. 주요 인상 메뉴는 불고기 버거 단품, 아메리카노 등으로 불고기 버거 단품은 2200원에서 2300원으로 100원 인상되며, 아메리카노는 스몰 사이즈 기준 1700원에서 1900원으로 200원 오른다.

버거 세트 메뉴의 경우 ‘불고기 버거 세트’, ‘더블 불고기 버거 세트’, ‘맥치킨 모짜렐라 세트’, ‘쿼터파운더 치즈 세트’ 4종에 한해서만 최소 200원에서 최대 300원 인상된다. 판매 비중이 가장 높은 ‘빅맥 세트’, ‘맥스파이시 상하이 버거 세트’는 이번 인상에 포함되지 않았다.

맥도날드 관계자는 “이번 가격 조정은 지속적인 원재료 가격·국제 물류비 상승 속에서 최상의 제품과 서비스를 제공하기 위해 내린 불가피한 결정” 이라며 “이로 인한 고객 부담을 줄이기 위해 가격 인상폭을 최소화하고자 노력했다”고 말했다.

한편 맥도날드는 고객 혜택을 강화하고 가격 조정에 대한 고객 부담을 줄이기 위해 공식 앱인 ‘맥도날드 앱’에 포인트 적립 및 사용 혜택을 결합한 ‘마이 맥도날드 리워드 프로그램’을 올해 1분기 정식 출시할 예정이다.

