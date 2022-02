[아시아경제 문혜원 기자] 아모레퍼시픽은 네이버와 함께 14일부터 20일까지 2022년 첫 브랜드 대형 기획전 '아모레퍼시픽X네이버 슈퍼 뷰티 위크'를 개최한다고 10일 밝혔다.

일주일간 ‘네이버쇼핑’에서 진행하는 슈퍼 뷰티 위크에는 설화수, 라네즈, 아이오페, 바이탈뷰티, 미쟝센, 일리윤 등 아모레퍼시픽 대표 브랜드가 참가한다.

일자별 브랜드데이 형태로 운영하며 각 브랜드는 고객에게 신제품·인기제품을 소개하고 구매 금액별 사은품 증정, 네이버페이 포인트 적립·추가 할인 등 다양한 혜택을 제공한다. 또 고객과 현장감 있는 소통을 위해 특가 상품 타임딜 등 이벤트를 포함한 네이버쇼핑 라이브 방송도 총 10회 진행한다.

한편 아모레퍼시픽은 2021년 6월 네이버와 상호 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 이커머스 브랜드 기획전 등 다양한 공동 프로젝트를 수행하고 있다.

