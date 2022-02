[올림픽]평창의 감동 다시 한번…‘팀 킴’ 2연속 메달 도전

컬링 여자 4인조, 10일 캐나다와 첫 경기

김은정 "예선서 2번 패한 일본, 이번엔 이기고 싶다"

[아시아경제 김희윤 기자]"영미, 영미, 영미!" 2018 평창 동계올림픽에서 은메달을 따내며 국민들에게 감동을 선사한 여자 컬링 대표팀 ‘팀 킴’이 2연속 올림픽 메달 도전의 첫 발을 내디딘다.

팀 킴은 10일 중국 베이징 국립 아쿠아틱 센터에서 캐나다를 상대로 첫 경기를 펼친다. 9일 경기장에서 1시간 동안 경기장 적응 훈련을 마친 팀 킴의 맏언니 김은정은 "베이징에 오기 전 강릉 컬링 센터에서 많은 훈련을 하고 왔다"며 "컬(스톤이 빙판 위에 그리는 곡선 궤적)의 정도나 스피드를 첫 경기에서 최대한 빨리 적응해야 한다"고 말했다.

팀 킴은 스킵 김은정, 리드 김선영, 세컨드 김초희, 서드 김경애, 후보 김영미(이상 강릉시청) 등 김씨 성을 지닌 선수로 구성돼 있다. 베이징에서 팀 킴의 첫 목표는 4강 진입이다. 여자 컬링은 팀 킴의 한국을 비롯해 캐나다, 미국, 영국, 러시아올림픽위원회, 중국, 일본, 스웨덴, 스위스, 스웨덴 등 10개국이 출전했다. 예선은 라운드 로빈 방식으로 진행되는데, 팀별로 총 9번 대결 후 성적 상위 4개팀이 토너먼트를 통해 우승팀을 가린다.

첫 대결 상대인 캐나다는 세계랭킹 5위다. 3위인 팀 킴 보다 순위는 낮지만 각국의 전력 평준화로 승리를 낙관할 수는 없는 상황이다.

한국은 캐나다에 이어 11일 영국, 12일 러시아올림픽위원회, 13일 중국과 대결한다. 14일에는 숙적인 일본의 ‘팀 후지사와’와 결전에 나선다.

일본과의 대결은 반드시 잡아야 하는 경기다. 김은정은 "일본이 신경 쓰이지만 이번 대회에서 후회하지 않는 플레이를 하고 싶다"고 전했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr