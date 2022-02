경기벤처창업지원센터, '혁신 신산업 분야' 스타트업 육성

창업 3년 이상 7년 미만 기술 기반 창업 기업

[아시아경제 라영철 기자] 경기도와 경기도경제과학진흥원은 성장 가능성이 큰 도 내 혁신·신산업 분야 창업기업을 발굴해 지속 가능한 기업으로 성장할 수 있도록 육성에 나선다.

7일 도에 따르면, 경기벤처창업지원센터는 유망 벤처기업에 사무공간 제공, 맞춤형 프로그램 등을 지원하는 거점으로 경기 북부 5곳(고양, 구리, 남양주, 의정부1, 의정부2), 남부 6곳(부천, 성남, 안성, 안양, 의왕, 판교) 총 11곳이 운영 중이다.

입주 가능한 벤처센터는 고양, 남양주, 의정부1, 의정부2, 성남, 안양, 안성 등 총 7곳으로 29개 사를 오는 28일까지 모집할 계획이다. 사업 개시 3년 이상 7년 미만 기술 기반 창업기업이면 신청 할 수 있으며, 기술성·사업성 등을 평가해 선정한다.

특히, 올해는 디지털 혁신경제 선도를 위해 혁신·신산업 분야(BIG3, DNA, 탄소중립 등) 신청 기업은 심사 때 우대한다.

선정 기업은 저렴한 임대료로 사무 공간을 사용할 수 있고, 회의실, 교육장, 협업 공간 등의 시설은 무료로 이용할 수 있다.

또한 ▲마케팅(홍보물 제작, SNS 홍보, 국내외 전시회참가) ▲사업화(시제품 제작, 각종 인증, 지재권 출원·등록) ▲경영(디지털 특강, 기업간담회, 특화교육) ▲네트워킹 등을 지원받을 수 있다.

이중 사업화는 기업 1곳 당 1000만 원 한도, 마케팅은 기업 당 500만 원 한도 내에서 집중 지원할 계획이다.

아울러 재료비만 부담하면 벤처센터 8개소(고양, 남양주, 부천, 안양, 의왕, 판교, 안성, 하남(예정))와 Station-G(안산) 창업 공간 등 총 9개 지역에 마련된 시제품 제작소에서 디자인·설계, 컨설팅부터 시제품 제작까지 전 과정을 원스톱으로 이용할 수 있다.

시제품 제작소에는 3D프린터(보급형·산업용), 레이저 커터, 3D 스캐너, 각종 공구 등 시제품 제작을 위한 각종 장비와 함께, 완성된 시제품을 사진으로 찍을 수 있는 '포토 스튜디오'를 갖추고 있다.

김평원 창업지원과장은 "벤처센터는 사무공간 제공은 물론 맞춤형 프로그램 등을 통해 입주 기업의 지속 성장 기반을 강화하고, 양질의 일자리를 창출해 지역경제 활성화에 도움이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

