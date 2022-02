권영세 "野 단일화 거론한 적 없어"…'때가 됐다' 원희룡, 개인 의견일 뿐

원희룡 인터뷰에 정면 반박

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 선거대책본부가 야권 후보 단일화에 대해 "거론한 적 없고 향후 계획을 논의한 바도 없다"며 선을 그었다.

권영세 선대본부장은 6일 "야권 단일화 논의에 대한 선대본부의 공식입장을 알려드린다"며 이처럼 밝혔다.

이번 입장문은 전날 원희룡 선대본부 정책본부장이 밝힌 단일화 관련 입장을 정면 반박한 것이다. 원 정책본부장은 전날 연합뉴스와 인터뷰에서 "이제는 (단일화를) 언급할 때가 됐다. 선거가 며칠 안 남았다"고 말했다. 다만 원 본부장은 인터뷰에서 윤 후보도 단일화가 필요하다고 생각하느냐는 질문에 "그럴 것으로 짐작한다"고 답했다.

권 선대본부장은 "단일화 논의를 시작할 때가 됐다는 선대본부 내 일부 인터뷰 내용은 개인 의견일 뿐 선대본부 입장과는 아무 관련 없다"고 해명했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr