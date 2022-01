이강덕 포항시장, ‘방역’ ‘안전’ 설연휴도 일하는 사람들 찾아

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 이강덕 포항시장이 지난 30일 설 연휴에 방역과 안전 업무를 위해 근무하는 현장 관계자를 찾아 격려했다.

이 시장은 “시민이 안전하게 설을 보낼 수 있도록 연휴에도 근무하는 방역 현장을 먼저 챙겼다”고 했다.

이 시장은 이날 오전 포항의 최대 ‘핫플레이스’로 떠오른 환호공원 ‘스페이스 워크’를 방문해 운영요원들을 격려했다. 시민과 관광객들이 안전하게 관람할 수 있도록 빈틈없는 방역과 교통 관리 등에 힘써줄 것을 바랐다.

이어 북구보건소와 양덕한마음체육관에 설치된 선별검사소를 방문해 운영 상황을 점검했다. 귀성객 이동에 대비해 연휴에도 코로나19 확산 차단을 위해 총력을 다해달라고 당부했다.

포항시는 설을 맞아 연휴기간 중 발생할 수 있는 사항을 점검하고 예방하기 위해 ‘설 명절 연휴 종합대책’을 수립해 1월 29일부터 2월 2일까지 5일간 14개반 410명의 비상 근무인원을 짜 종합상황실을 운영한다.

이강덕 포항시장은 “시민과 귀성객이 안심하고 명절을 보낼 수 있도록 각자의 자리에서 코로나 예방과 방역조치에 힘써달라”고 말했다.

