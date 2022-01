北 "중장거리 탄도미사일 화성-12형 검수사격 시험…정확성 확인"

[아시아경제 이지은 기자] 북한이 전날 쏘아올린 중거리 탄도미사일이 '지상대지상 중장거리 탄도미사일 화성-12형'이라고 밝혔다.

조선중앙통신은 31일 "국방과학원과 제2경제위원회를 비롯한 해당 기관의 계획에 따라 30일 지상대지상 중장거리 탄도미사일 '화성-12형' 검수사격 시험이 진행됐다"고 보도했다.

검수사격은 생산·배치되는 미사일 중 무작위로 골라 품질을 검증하는 시험발사로, 화성-12형이 생산 배치 중임을 확인한 것이다.

통신은 "검수사격 시험은 생산 장비되고 있는 지상대지상 중장거리 탄도미사일 '화성-12형'을 선택검열하고 전반적인 이 무기체계의 정확성을 검증하기 위한 데 목적을 두고 진행됐다"며 "국방과학원은 생산되는 '화성-12형' 무기체계의 정확성과 안전성, 운용효과성을 확인했다"고 결과를 밝혔다.

북한은 전날 오전 자강도 무평리 일대에서 동쪽 동해상으로 중거리 탄도미사일 1발을 발사했다고 합참은 밝혔다. 높은 각도로 발사한 미사일의 비행거리는 약 800㎞, 정점 고도는 약 2000㎞로 탐지됐다. 30∼45도의 정상각도로 쏠 경우 최대 사거리가 4500~5000㎞로 추정된다.

