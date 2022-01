젠큐릭스, 바이오라드와 판권 계약…"디지털 PCR 진단 시장 선점”

[아시아경제 박형수 기자] 분자진단업체 젠큐릭스 젠큐릭스 229000 | 코스닥 증권정보 현재가 14,700 전일대비 300 등락률 -2.00% 거래량 42,908 전일가 15,000 2022.01.27 15:13 장중(20분지연) 관련기사 젠큐릭스, 갑상선암 동반진단 검사 식약처 허가 신청…"1분기 승인 전망"젠큐릭스, 세계 최초 디지털PCR cMET 키트 수출허가…“10조 동반진단 시장 공략”젠큐릭스, 유방암환자 예후 예측 방법 특허 취득 close 는 27일 글로벌 진단장비 기업 바이오라드(Bio-Rad)와 디지털 유전자증폭(PCR) 장비 및 관련 소모품의 국내 판매를 위한 계약을 체결했다고 밝혔다.

젠큐릭스는 종합병원에 ▲자사 동반진단 드롭플렉스 제품 ▲바이오라드의 디지털 PCR 진단장비와 소모품 ▲동반진단 풀패키지 솔루션을 제공할 것으로 기대했다. 다양한 디지털 PCR 기반 진단제품을 개발해 판매 중인 젠큐릭스는 앞으로 디지털 PCR 분야 글로벌 선도기업인 바이오라드와 협력해 공격적으로 시장을 공략한다.

회사 관계자는 "바이오라드는 디지털 PCR 장비 판매 확대를 위해 다양한 검사 콘텐츠를 개발할 기술력을 보유한 파트너사가 필요했다"며 "해당 분야에서 오랜기간 연구개발 투자를 지속한 젠큐릭스 경쟁력을 높게 평가했다"고 말했다.

이어 "바이오라드는 최고 진단장비 플랫폼을 구축하는 역할을 젠큐릭스는 디지털 PCR 플랫폼에서 활용될 수 있는 다양한 검사 콘텐츠를 개발하는 역할을 담당한다"고 덧붙였다.

디지털 PCR은 코로나19 진단방법으로 잘 알려진 실시간 유전자증폭(RT-PCR) 대비 민감도가 월등해 미량의 조직 검사나 액체생검 진단검사에서 강점이 있다. 바이오라드는 아시아 주요 국가의 영업 및 마케팅 담당자를 대상으로 젠큐릭스의 디지털 PCR 진단제품 교육을 진행했다. 바이오라드는 해외 판매에서도 협력 의지와 관심이 크다. 판권 계약을 시작으로 협업을 강화한다.

1952년 설립한 바이오라드는 분자진단 장비 분야에서 세계적인 기술력을 보유한 글로벌 진단기업이다. 코로나19 진단키트 장비 중 가장 많이 사용되는 ‘CFX96’를 개발했다. 디지털 PCR 분야에서도 독보적으로 시장 점유율 1위를 차지하고 있다.

젠큐릭스 관계자는 "제품 판매 신장을 위한 노력을 지속함과 동시에 신제품에 대한 인허가 절차도 속도를 내며 바이오라드와도 더욱 긴밀히 협력할 것"이라고 강조했다.

