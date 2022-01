[속보] 대법, '김대중 뒷조사 관여' 이현동 전 국세청장 무죄 확정

속보[아시아경제 김대현 기자] 대법원(주심 대법관 안철상)은 27일 오전 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(국고등손실) 등 혐의로 기소된 이현동 전 국세청장의 상고심에서 무죄를 선고한 원심판결을 확정했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr