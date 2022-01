보라매공원역 역세권에 공동주택 306가구 들어선다

[아시아경제 김혜민 기자] 올 5월 개통예정인 신림선 보라매공원역 역세권에 34층 규모의 아파트 306가구가 들어선다.

서울시는 26일 제1차 도시·건축공동위원회를 열고 동작구 신대방동 498-24 일원 ‘역세권 주택 및 공공주택 건립을 위한 지구단위계획구역 지정 및 계획결정안’을 수정가결했다고 27일 밝혔다. 대상지는 신림경전철 보라매공원역 역세권에 해당된다. 노후·불량 건축물이 밀집된 지역으로 열악한 주거환경 개선 필요성이 지적돼 온 곳이다.

이번 구역 지정을 통해 대상지 6085.9㎡에 지하3층~지상34층 규모의 공동주택 306가구가 들어설 예정이다. 이 중 68가구는 공공주택으로 공급된다. 저층부에는 지역주민들이 이용할 수 있는 열린 공공도서관을 짓기로 했다. 서울시 관계자는 "보라매공원역 역세권의 공공성을 높이고 양질의 공공주택을 공급해 주거 안정에 도움을 줄 것"이라고 말했다.

서울시는 이와 함께 중랑구 면목·상봉동 일대 패션 특정개발진흥지구에 대한 지구단위계획안도 수정가결했다. 구역 내 산업활성화와 정주환경 보호를 위해 권장업종 집적화를 유도하되, 일부 구역은 주거환경 저해가 우려되는 17개 업종은 권장용도에서 제외한 것이 골자다. 또 권장업종시설 확보 비율에 따라 용적률과 최고 높이는 120%까지 완화할 수 있도록 계획했다.

이 외에 강동구 경관계획안이 서울시 자치구 중 최초로 수립됐으며, 양천구 신정3구역 내 근린생활시설 용지에 실내골프연습장을 짓는 안건도 함께 통과됐다.

