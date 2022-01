CJ프레시웨이, 사회적기업 '러블리페이퍼'와 종이쌀포대 업사이클링 추진

[아시아경제 구은모 기자] CJ프레시웨이 CJ프레시웨이 051500 | 코스닥 증권정보 현재가 29,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 29,800 2022.01.27 08:48 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]F&B 패자부활전 '비중확대'…실적 모멘텀 부각 톱픽은[클릭 e종목] "극심한 저평가 CJ프레시웨에, 펀더멘털은 명확"CJ프레시웨이, 3분기 영업이익 163억원…전년 동기 대비 38.6%↑ close 는 사회적기업 러블리페이퍼와 ‘자원 업사이클링 활성화와 노인 일자리 창출’을 위한 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다. 러블리페이퍼는 폐지수거 어르신들에게 안정된 일자리를 제공하고, 폐자원을 업사이클링하는 친고령·친환경 사회적기업이다.

CJ프레시웨이는 단체급식장에서 배출한 종이쌀포대를 러블리페이퍼에 공급하고, 러블리페이퍼는 이를 종이원단으로 만들어 패션 가방을 제작·판매한다. 현재까지 CJ프레시웨이가 제공한 종이쌀포대 1470개로 가방 1100개를 생산했다. 이 과정에서 원단 제작을 위한 노인 일자리도 창출됐다. 가방 판매 수익금의 대부분은 어르신들의 급여로 지급된다.

이번 업무협약은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 단체급식장에서 일반 쓰레기로 버려지는 종이쌀포대를 활용해 새로운 자원순환체계 구축하기 위해 추진됐다. CJ프레시웨이는 단체급식장에서 매일 배출되는 종이쌀포대의 재활용 가능성을 검토하던 중 자원 업사이클링과 노인 일자리 창출에도 기여하는 러블리페이퍼의 취지에 공감하며 적극 협력하기로 했다.

CJ프레시웨이는 현재 세브란스병원, CJ프레시웨이 본사 그린테리아 등에서 쌀포대를 정기적으로 수거 중이며, 인천 성모병원 등 수거처를 점차 확대해 CJ프레시웨이와 고객사가 자원 업사이클링에 동참하는 선순환 구조를 마련할 계획이다. CJ프레시웨이는 지난해 국내 기업 최초로 배송 등에 사용되는 아이스팩을 전량 재사용품으로 전환하고, 임직원 물품을 사회적기업에 기증해 재판매하는 등 자원순환 활동을 이어왔다.

최석중 CJ프레시웨이 경영지원담당은 "단체급식장, 외식업체 등 고객사와 함께 지속가능한 자원순환 고리를 만들어 냈다는 것에 큰 의의를 두고 있다"며 "이번 업무협약을 계기로 버려지는 자원에 새 생명을 불어넣는 데 더욱 박차를 가하고 ESG 가치 실현을 위해 전 사업영역에 친환경 요소를 도입하겠다"고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr